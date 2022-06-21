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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 09:38
#1006
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Цитата:
maxsaf:
Мы вообще то про настоящее говорим. Кто дикари сегодня, а не вчера.

На самом деле, нельзя говорить о дикарях в каком-то конкретном временном промежутке. Дикари - это обычное инстинктивное поведение, как у животных. Оно всегда присутствует в каждом человеке. Накопленный цивилизацией культурный слой и благополучные условия существования нивелируют дикарское поведение и позволяют обществу встать на более высокий уровень взаимоотношений друг с другом.

Однако, при возникновении определенных ситуаций в человеке автоматически включаются древние инстинкты борьбы за существования и здесь уже налет цивилизации слетает как шелуха (©фильм "Мгла") и ничего с этим не поделаешь. Это объясняет и наличие хаоса в магазинах культурных европейцев во время пандемии, когда люди дрались за туалетную бумагу даже при небольшом падении уровня их размеренной жизни.

Инстинктами же, в отличие от культуры, можно легко управлять и манипулировать, чего и добиваются экспортёры оранжевых революций, разобщая людей подкармливанием оппозиции, внося смуту и хаос в привычную жизнь, ухудшая санкциями уровень обеспечения. После опускания людей на инстинктивный уровень, можно начинать заново формировать нужный культурный слой. И тут уже будущее данного общества будет зависеть от предложенной идеологии взявшей власть верхушки или их кураторов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
124
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 10:34
#1007
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Цитата:
Гога:
---196 001 км² Кустанайская , 357 385 км² Германия .

Да я на обум ляпнул, визуально по карте. :lol:
А так то да, факты упрямая вещ. :lol:
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