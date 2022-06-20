Re: Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года

Отправлено: - 12:27

не могу понять одного: когда кладут в карман деньги, почему не щелкает нигде,что есть вещи, от которых зависит жизнь людей. И не факт что твоих же родственников. Что ты будешь делать, к примеру, когда они в следствии твоей жадности могут погибнуть?

Почему после войны, в период существования СССР все что строилось - строилось, скажем так, на века. Возмущаются что все было серое, некрасивое, грубое, печальное... Зато сейчас "веселенькое", по новым технологиям ... и одноразовое. Почему не привлекают за это всё? Почему закрывают галаз и дальше выделяют на такое же одноразовое? Как явно стала проявляться необразованность, безграмотность тех, кто строит, проектирует и т.д. А ведь когда кричали (да и сейчас еще пытаются это делать, что учебные программы ужасные, образование никакое - никто не хотел слышать. Ведь в реальности нет специалистов - работники с юга, студенты на каникулах/ в свободное от учебы время - контингент, который никто специально не учит - так сами подсмотрели и типа спецы - и удобно т.к.дешевая раб.сила. Как еще долго мы протянем так? Стыдно за всё это! И почему мне за это стыдно? - не могу понять. Хотя, скорее - страшно - что дальше будет...