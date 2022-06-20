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Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44506
Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 11:39
Своими силами ремонтируют дамбу жители села Ахмет Байтурсынулы в Костанайской области. Новое гидротехническое сооружение не прослужило и года с момента ввода в эксплуатацию. Его размыло во время паводка.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 123
Re: Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 11:39
Ну теперь всё с этим поселком понятно, тема для распила, потому как хрен знает где, хрен знает что и сколько.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16978
Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 11:45
Цитата:
Хахаха, только с этим поселком? Руку дам на отсечение, что пилят везде))
Ильяс:
Ну теперь всё с этим поселком понятно, тема для распила, потому как хрен знает где, хрен знает что и сколько.
Ну теперь всё с этим поселком понятно, тема для распила, потому как хрен знает где, хрен знает что и сколько.
Хахаха, только с этим поселком? Руку дам на отсечение, что пилят везде))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4797
Re: Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 12:27
не могу понять одного: когда кладут в карман деньги, почему не щелкает нигде,что есть вещи, от которых зависит жизнь людей. И не факт что твоих же родственников. Что ты будешь делать, к примеру, когда они в следствии твоей жадности могут погибнуть?
Почему после войны, в период существования СССР все что строилось - строилось, скажем так, на века. Возмущаются что все было серое, некрасивое, грубое, печальное... Зато сейчас "веселенькое", по новым технологиям ... и одноразовое. Почему не привлекают за это всё? Почему закрывают галаз и дальше выделяют на такое же одноразовое? Как явно стала проявляться необразованность, безграмотность тех, кто строит, проектирует и т.д. А ведь когда кричали (да и сейчас еще пытаются это делать, что учебные программы ужасные, образование никакое - никто не хотел слышать. Ведь в реальности нет специалистов - работники с юга, студенты на каникулах/ в свободное от учебы время - контингент, который никто специально не учит - так сами подсмотрели и типа спецы - и удобно т.к.дешевая раб.сила. Как еще долго мы протянем так? Стыдно за всё это! И почему мне за это стыдно? - не могу понять. Хотя, скорее - страшно - что дальше будет...
Почему после войны, в период существования СССР все что строилось - строилось, скажем так, на века. Возмущаются что все было серое, некрасивое, грубое, печальное... Зато сейчас "веселенькое", по новым технологиям ... и одноразовое. Почему не привлекают за это всё? Почему закрывают галаз и дальше выделяют на такое же одноразовое? Как явно стала проявляться необразованность, безграмотность тех, кто строит, проектирует и т.д. А ведь когда кричали (да и сейчас еще пытаются это делать, что учебные программы ужасные, образование никакое - никто не хотел слышать. Ведь в реальности нет специалистов - работники с юга, студенты на каникулах/ в свободное от учебы время - контингент, который никто специально не учит - так сами подсмотрели и типа спецы - и удобно т.к.дешевая раб.сила. Как еще долго мы протянем так? Стыдно за всё это! И почему мне за это стыдно? - не могу понять. Хотя, скорее - страшно - что дальше будет...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1245
Re: Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 13:38
Цитата:
Когда маячит впереди новый джип, который можно прикупить после распила, то никакие моральные принципы не действуют.
А вообще, Ахмету Байтурсынову что-то не везёт в последнее время, то дом развалят его, то дамба сломалась рядом с его посёлком.
Алиса:
нигде,что есть вещи, от которых зависит жизнь людей
нигде,что есть вещи, от которых зависит жизнь людей
Когда маячит впереди новый джип, который можно прикупить после распила, то никакие моральные принципы не действуют.
А вообще, Ахмету Байтурсынову что-то не везёт в последнее время, то дом развалят его, то дамба сломалась рядом с его посёлком.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2212
Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 13:47
Цитата:
Так тут же сразу завоют либерасьонцы, дескать опять гулаги, снова зверский Сталин, за три колоска по десять лет. Раньше инженер строил мост и стоял под ним, когда по нему ехали автомобили и поезда. А сейчас этих халтурщиков днём с огнём не сыщешь после работ, разбегаются ещё до начала эксплуатации.
Год гарантии на дамбу это как? Если половодье раз в год, то можно любую фигню сбацать, ее все равно смоет через год, когда срок гарантии уже вышел. Бред какой-то. Вот поставить строителям вагончик под дамбой и пусть хоть раз пересидят в нем большую воду, тогда и заплатить деньги за работу. А смоет вместе с дамбой, значит сами и виноваты.
Алиса:
Почему не привлекают за это всё?
Почему не привлекают за это всё?
Так тут же сразу завоют либерасьонцы, дескать опять гулаги, снова зверский Сталин, за три колоска по десять лет. Раньше инженер строил мост и стоял под ним, когда по нему ехали автомобили и поезда. А сейчас этих халтурщиков днём с огнём не сыщешь после работ, разбегаются ещё до начала эксплуатации.
Год гарантии на дамбу это как? Если половодье раз в год, то можно любую фигню сбацать, ее все равно смоет через год, когда срок гарантии уже вышел. Бред какой-то. Вот поставить строителям вагончик под дамбой и пусть хоть раз пересидят в нем большую воду, тогда и заплатить деньги за работу. А смоет вместе с дамбой, значит сами и виноваты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5345
Re: Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 21.06.22 - 07:40
Ничего, подождите малость, ещё даже представить не возможно, что нам предвещают россияне. Весь вечер сидел за компом и отбивался от русских патриотов, последние сильно не довольны словами Токаева на петербургском форуме.
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