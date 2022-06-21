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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 184 из 184«1...182183184
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 02:06
#2746
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Цитата:
111:
Баня была, два раза.

---Ха-ха , даже предбанника не показал . Надо с парной .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 02:08
#2747
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Цитата:
maxsaf:
готов платить за фото клюбнички по 1200 за кило?

----Это , которая не по назначению ?? А со сливками для взрослых ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 02:10
#2748
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Цитата:
Гога:
даже предбанника не показал . Надо с парной .

Показывал и предбаники и парные еще не нагретые.
В нагретой то телефону хана будет, и я не люблю бани, там кухарка может два часа сидеть и намываться, я минут 15 пополоскаюсь и выпрыгиваю..
Там даже секас с трудом получается, адская жара..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 02:11
#2749
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Цитата:
maxsaf:
Ну шо, Гога, готов платить за фото

----Ну он , наверное , не проесть эти грошики , а детям Донбасса отправит ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 02:12
#2750
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Цитата:
111:
с трудом

----Скоро после грушевого вообще перестанет :-P :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 02:22
#2751
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Цитата:
Гога:
Скоро после грушевого вообще перестанет

В парилке и так неохота.
Хотя в последний раз открывали двери, когда там не было никого в предпредбанике.
Еще и устаешь, от примерно 10-15ти минутного махания березового веника по кухарке в этой жаре.
Когда веник делаем тяжелый, вообще двумя руками держу веник, паля по ней со всей дури..
А ей хоть бы хны..
Легким, так хоть руки отдыхают иногда.
А потому хоть грушевый, хоть без, чаще неохота..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 02:27
#2752
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Это уже платный контент пошел, или превьюха халявная?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 04:26
#2753
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Блин, завтра рыбный день, а рыбу забыл посолить..



Интересно, как ее разморозить то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 05:13
#2754
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Как то так засолил, соль и сахар.
Перец хотел добавить забыл..



[Исправлено: 111, 21.06.2022 - 05:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 05:19
#2755
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Взвешиваем сколько, думал будет грамм 400.
Меньше.



Учитывая что саму рыбу покупал по 309 тенге за 100 грамм, а соленую не знаю как продают вроде бы от 700 за те же 100 грамм, выгода думаю очевидна..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 05:22
#2756
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Ну и завтра с утра это все уберется, или сегодня уже, а мне пора баю бай..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 05:32
#2757
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Ну и ценим наше мирное утро, благодаря нам, нашему народу, нашему правительству..
И отдаем дань погибшим в это утро сотням детей и тысячам мирных жителей Украины, которые в этот момент гибли от осколков авиабомб, от беспощадной российской артилерии, от идиотских планов безумного старика и его олигархов по захвату, воровству земель у соседа..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 05:35
#2758
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На этом все, день закончен, занавес закрывается...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 05:52
#2759
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Ой, ну мимо этого пройти невозможно, как наш журналист сказал Путину и Кадырову.
Кстати, отца Рамзана, семью которого выслал Сталин из за неблагонадежности, вырастили и выкормили казахи.
Но агрессивным россиянам История по крену..

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