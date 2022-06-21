Гога: даже предбанника не показал . Надо с парной .
Показывал и предбаники и парные еще не нагретые. В нагретой то телефону хана будет, и я не люблю бани, там кухарка может два часа сидеть и намываться, я минут 15 пополоскаюсь и выпрыгиваю.. Там даже секас с трудом получается, адская жара..
В парилке и так неохота. Хотя в последний раз открывали двери, когда там не было никого в предпредбанике. Еще и устаешь, от примерно 10-15ти минутного махания березового веника по кухарке в этой жаре. Когда веник делаем тяжелый, вообще двумя руками держу веник, паля по ней со всей дури.. А ей хоть бы хны.. Легким, так хоть руки отдыхают иногда. А потому хоть грушевый, хоть без, чаще неохота..
Ну и ценим наше мирное утро, благодаря нам, нашему народу, нашему правительству.. И отдаем дань погибшим в это утро сотням детей и тысячам мирных жителей Украины, которые в этот момент гибли от осколков авиабомб, от беспощадной российской артилерии, от идиотских планов безумного старика и его олигархов по захвату, воровству земель у соседа..
Ой, ну мимо этого пройти невозможно, как наш журналист сказал Путину и Кадырову. Кстати, отца Рамзана, семью которого выслал Сталин из за неблагонадежности, вырастили и выкормили казахи. Но агрессивным россиянам История по крену..
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