Отправлено: - 02:22

Гога:

Скоро после грушевого вообще перестанет

Цитата:В парилке и так неохота.Хотя в последний раз открывали двери, когда там не было никого в предпредбанике.Еще и устаешь, от примерно 10-15ти минутного махания березового веника по кухарке в этой жаре.Когда веник делаем тяжелый, вообще двумя руками держу веник, паля по ней со всей дури..А ей хоть бы хны..Легким, так хоть руки отдыхают иногда.А потому хоть грушевый, хоть без, чаще неохота..