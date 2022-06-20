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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 183 из 183«1...181182183
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
123
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 23:00
#2731
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Цитата:
111:
Зайти бы сюда..

Ну так зайди, что мешает, не далеко вроде от тебя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 23:10
#2732
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Принесли клубнику снова..
Клубники купили почти на 40 тысяч..



[Исправлено: 111, 20.06.2022 - 23:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 23:13
#2733
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так зайди, что мешает, не далеко

Жена мешает.
Она знает что где то тут работает моя бывшая, ее одноклассница..
То есть не бывшая, а за которой я ухлестывал..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 23:19
#2734
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Цитата:
111:
Клубники купили

----Почем ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 23:45
#2735
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Цитата:
Гога:
Почем

Примерно 1000-1200 за литр
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 00:24
#2736
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Цитата:
111:

------Это чё , 30 литров на столе ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 01:25
#2737
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Цитата:
Гога:
Это чё , 30 литров на столе ??

Следи за новостями.
Третий раз уже по два ведра принесли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 01:27
#2738
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Ну вот, клубнику обработали, помыли и теперь по пакетикам по 500 грамм, мест то нет уже в наших двух холодильниках, но выбрав мясо, заморозим клубнику и завтра вывезем в морозильную в Рудном..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 01:33
#2739
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Цитата:
111:
Следи за новостями.

---Какими ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 01:39
#2740
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Цитата:
Гога:
Какими

Про клубнику.
Потом про малину, хотя будет ли она, и 🍒..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 01:45
#2741
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Цитата:
111:
Следи за новостями.

-----Может ещё и подписаться ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.06.22 - 01:46
#2742
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Цитата:
111:

----Жду репортаж из бани :lol: :-x :-P
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