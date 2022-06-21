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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 67 из 67«1...656667
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:08
#991
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Цитата:
Эл-починно:
Народ просто не видит и не знает реального происхождения событий

В одном из ТГ-каналов украинских СМИ высмеяли слова Захаровой о том что люди разберутся что к чему и кто виноват.И высказали вот такие мысли:
Цитата:
Она живёт в «другом мире» и не может осознать, что западные технологи приучают общество к «фастфуд информации», то есть создаётся медиа сеть, которую называют авторитетной, а потом она начинает формировать смыслы и даже новостную повестку, ставя нужные акценты. Люди ей верят, приходит время и запад создаёт новую, так как старая уже выработала свой потенциал и уже частично дискредитировала себя.

Люди работая по 8 и более часов, должны успеть прокормить себя, обслужить, отдохнуть, да ещё заботится о близких и домашних питомцах, и Захарова, как и ей подобные функционеры, думают, что у человека будет время капаться в информационных потоках и разбивать фейки, когда противоположная сторона как на конвейере будет печатать , эти самые фейки, полуфейки, приувеличенную новость, краткие умные анализы и заметки и тд.
Что человек выберет, «холодильник» (борьбу за выживания и пропитание) или доказывать кому-то, что-то? Ответ думаем очевиден для всех, кроме Захаровой.

То есть откровенно говорят о том что Запад использует принцип Большой лжи.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
706
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:08
#992
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Цитата:
Skeptic:
А варварство, дикость - понятия духовные, моральные. Только моральные уроды, варвары, дикари могли

Ну это про тех кто троичен, двоичен и просто биоробот. Так?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:10
#993
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Цитата:
maxsaf:
Он же раз в месяц печати там какие-то ставит

Ну с такими плюшками, я тогда тоже наверное открою свою ветку. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
706
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:14
#994
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Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли придумать

Про революцию 1917 не написали почему то.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:16
#995
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Цитата:
Victor Yang:
То есть откровенно говорят о том что Запад использует принцип Большой лжи.

Я про это и пытался сказать, но не все слепы и не все читают "телегу"
Вот что пишет газета Берлина. //Москва: российские военные убили десятки украинских генералов и офицеров По данным российских военных, ракетным обстрелом уничтожен командный пункт ВСУ с высокопоставленными офицерами. "В результате удара погибли более 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе офицеры Генерального штаба и командный состав Каховской части, Воздушно-десантных войск и частей, действовавших в Николаевской и Запорожской областях", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в воскресенье. По словам Конашенкова, украинский командный пункт в Днепропетровской области в районе поселка Широкая Дача, южнее крупного города Кривой Рог, был поражен крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Утверждается, что ракеты имеют дальность полета до 2500 километров. Кроме того, ракетами «Калибр» были уничтожены несколько западных артсистем типа М777 и до 20 бронемашин на заводской площадке в Николаеве. Другие ракеты попали в железнодорожную станцию ​​в Днепропетровской области, где происходила погрузка украинских военных. Кроме того, в Донецкой области также было обстреляно более крупное украинское подразделение.//
вот правильный тыц :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2022 - 01:22]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:20
#996
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Цитата:
Эл-починно:
Вот что пишет газета Берлина.

Ну это не газета Берлина пишет - это сообщение одного из ежедневных брифингов МО РФ. А вот некоторые российские ТГ-каналы сомневаются в правдивости уничтожения 50-ти офицеров.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:24
#997
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Цитата:
Victor Yang:
Ну это не газета Берлина пишет - это сообщение одного из ежедневных брифингов МО РФ.

Но в том числе и Берлинская газета
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:38
#998
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Цитата:
Эл-починно:
Но в том числе и Берлинская газета

Это из брифинга.
Там свежие данные не дают, потому что это гостайна и поэтому на брифингах больше всего берут с открытых источников, немного от военкоров и тд..
Но данные военкоров и штабов или как их там, проверяются тоже на гостайну.
А садиться за измену никто не хочет.
И потому говорить, что там делало безумное количество офицеров на одной точке, и что их уничтожили, как минимум глупо..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:40
#999
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Цитата:
111:
И потому говорить, что там делало безумное количество офицеров на одной точке, и что их уничтожили, как минимум глупо..

Ну дети то там точно были? Или без проверки так говорить глупо? ))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:41
#1000
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Цитата:
Эл-починно:
то Германия занимая территориально область Костанайской области

---196 001 км² Кустанайская , 357 385 км² Германия .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:43
#1001
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Цитата:
maxsaf:
Ну дети то там точно были?

Тут надо собирать информацию кропотливо, когда данные сойдутся, будет яснее.
Пока что данных таких нигде в источниках,как российских, так и украинских нет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14638
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:44
#1002
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Цитата:
Гога:
196 001 км² Кустанайская , 357 385 км² Германия

А как же приврать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:51
#1003
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Цитата:
111:
Тут надо собирать информацию кропотливо, когда данные сойдутся, будет яснее.

Зачем? Уже сейчас можешь начинать свои страдания) до этого же ты никакие проверки на достоверность не делал :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 01:53
#1004
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Цитата:
111:
А как же приврать?

----Ну по этой части ты больше мастер , в пять утра . :-x
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