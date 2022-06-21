Эл-починно: Народ просто не видит и не знает реального происхождения событий
В одном из ТГ-каналов украинских СМИ высмеяли слова Захаровой о том что люди разберутся что к чему и кто виноват.И высказали вот такие мысли: Цитата:
Она живёт в «другом мире» и не может осознать, что западные технологи приучают общество к «фастфуд информации», то есть создаётся медиа сеть, которую называют авторитетной, а потом она начинает формировать смыслы и даже новостную повестку, ставя нужные акценты. Люди ей верят, приходит время и запад создаёт новую, так как старая уже выработала свой потенциал и уже частично дискредитировала себя.
Люди работая по 8 и более часов, должны успеть прокормить себя, обслужить, отдохнуть, да ещё заботится о близких и домашних питомцах, и Захарова, как и ей подобные функционеры, думают, что у человека будет время капаться в информационных потоках и разбивать фейки, когда противоположная сторона как на конвейере будет печатать , эти самые фейки, полуфейки, приувеличенную новость, краткие умные анализы и заметки и тд. Что человек выберет, «холодильник» (борьбу за выживания и пропитание) или доказывать кому-то, что-то? Ответ думаем очевиден для всех, кроме Захаровой.
То есть откровенно говорят о том что Запад использует принцип Большой лжи.
Victor Yang: То есть откровенно говорят о том что Запад использует принцип Большой лжи.
Я про это и пытался сказать, но не все слепы и не все читают "телегу" Вот что пишет газета Берлина. //Москва: российские военные убили десятки украинских генералов и офицеров По данным российских военных, ракетным обстрелом уничтожен командный пункт ВСУ с высокопоставленными офицерами. "В результате удара погибли более 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе офицеры Генерального штаба и командный состав Каховской части, Воздушно-десантных войск и частей, действовавших в Николаевской и Запорожской областях", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в воскресенье. По словам Конашенкова, украинский командный пункт в Днепропетровской области в районе поселка Широкая Дача, южнее крупного города Кривой Рог, был поражен крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Утверждается, что ракеты имеют дальность полета до 2500 километров. Кроме того, ракетами «Калибр» были уничтожены несколько западных артсистем типа М777 и до 20 бронемашин на заводской площадке в Николаеве. Другие ракеты попали в железнодорожную станцию в Днепропетровской области, где происходила погрузка украинских военных. Кроме того, в Донецкой области также было обстреляно более крупное украинское подразделение.// вот правильный тыц
Это из брифинга. Там свежие данные не дают, потому что это гостайна и поэтому на брифингах больше всего берут с открытых источников, немного от военкоров и тд.. Но данные военкоров и штабов или как их там, проверяются тоже на гостайну. А садиться за измену никто не хочет. И потому говорить, что там делало безумное количество офицеров на одной точке, и что их уничтожили, как минимум глупо..
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