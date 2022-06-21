Отправлено: - 01:08

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Народ просто не видит и не знает реального происхождения событий

Она живёт в «другом мире» и не может осознать, что западные технологи приучают общество к «фастфуд информации», то есть создаётся медиа сеть, которую называют авторитетной, а потом она начинает формировать смыслы и даже новостную повестку, ставя нужные акценты. Люди ей верят, приходит время и запад создаёт новую, так как старая уже выработала свой потенциал и уже частично дискредитировала себя.



Люди работая по 8 и более часов, должны успеть прокормить себя, обслужить, отдохнуть, да ещё заботится о близких и домашних питомцах, и Захарова, как и ей подобные функционеры, думают, что у человека будет время капаться в информационных потоках и разбивать фейки, когда противоположная сторона как на конвейере будет печатать , эти самые фейки, полуфейки, приувеличенную новость, краткие умные анализы и заметки и тд.

Что человек выберет, «холодильник» (борьбу за выживания и пропитание) или доказывать кому-то, что-то? Ответ думаем очевиден для всех, кроме Захаровой.

Цитата:В одном из ТГ-каналов украинских СМИ высмеяли слова Захаровой о том что люди разберутся что к чему и кто виноват.И высказали вот такие мысли:Цитата:То есть откровенно говорят о том что Запад использует принцип Большой лжи.