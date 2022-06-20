Ну это же карикатуры, в том числе и на Бога, тут с этим свободно настолько, что считается юмором. Можно конечно критически относиться, но резать головы за это, это уже и есть дикость. А так в Германии на карнавал, ещё те шутки выкидываются. На всякий случай перекину в ссылки-
Новости из жизни "цивилизованных"... ... Бельгия вернёт зуб Патриса Лумумбы его родственникам Маленький эпизод из жизни золотого миллиарда и конкретно Европы просвещённой. Зуб – единственное, что осталось от национального героя Демократической республики Конго, чьё имя носит Российский Университет Дружбы народов.
Первый премьер-министр страны после обретению ею независимости от Бельгии был в 1961 году расстрелян при прямом участии бельгийских силовиков. Позже его тело выкопали, покромсали на куски и растворили в кислоте. Бельгийский комиссар полиции Жерар Соэт взял себе в качестве охотничьих трофеев (он прямо так и выразился) два зуба и два пальца Патриса Лумумбы. Впоследствии пальцы и один из зубов потерялись. Остался только один, который с золотой коронкой. Вот его-то Бельгия теперь торжественно вернёт семье убитого героя.
У нас в 1961 году Гагарин в космос летал, а европейцы растворяли людей в кислоте. ... Кто думает, что это миф, поищите в тырнете. Новость свежая.
Skeptic: Это как раз и говорит об их дикости, бескультурье.
Ну я бы это назвал дикостью, невоспитанностью, пусть даже бескультурьем. А какая культура позволяет в ответ резать головы? Вот где дикость сегодня. Ты им карикатуру, а "культурные" тебе голову отрежут. Цивилизация однако. Цитата:
Skeptic: У нас в 1961 году Гагарин в космос летал, а европейцы растворяли людей в кислоте.
А эти чудеса откуда? Я про кислоту, если что. А не читали про психиатрию, тех времён в СССР? Да конечно, время течёт. Одни вчера, другие сегодня впереди, но всё меняется. И некоторые никогда не были впереди и сегодня далеко удалены от первых, или даже вторых
Это факт, а не чудеса. Я там советовал в тырнете проверить. Не пробовали? А про "зоопарки" в европейских странах середины прошлого века (после войны), где "цивилизованные" демонстрировали людей, отличающихся от них цветом кожи, вы тоже чудесами назовёте? ... И если вы думаете, что они с тех пор изменились, вы глубоко заблуждаетесь. Просто им пока воли не дают...
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