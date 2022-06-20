Отправлено: - 23:23

Skeptic:

Это как раз и говорит об их дикости, бескультурье.

Skeptic:

У нас в 1961 году Гагарин в космос летал, а европейцы растворяли людей в кислоте.

[Исправлено: Эл-починно, 20.06.2022 - 23:39]

Цитата:Ну я бы это назвал дикостью, невоспитанностью, пусть даже бескультурьем.А какая культура позволяет в ответ резать головы? Вот где дикость сегодня.Ты им карикатуру, а "культурные" тебе голову отрежут. Цивилизация однако.Цитата:А эти чудеса откуда? Я про кислоту, если что. А не читали про психиатрию, тех времён в СССР? Да конечно, время течёт. Одни вчера, другие сегодня впереди, но всё меняется. И некоторые никогда не были впереди и сегодня далеко удалены от первых, или даже вторых