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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 66 из 66«1...646566
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
117
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 21:45
#976
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Цитата:
таноми52:
А те, кто рисует и публикует карикатуры

Ну это же карикатуры, в том числе и на Бога, тут с этим свободно настолько, что считается юмором. Можно конечно критически относиться, но резать головы за это, это уже и есть дикость.
А так в Германии на карнавал, ещё те шутки выкидываются.
На всякий случай перекину в ссылки-

:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 20.06.2022 - 22:02]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 23:08
#977
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Цитата:
maxsaf:
Они рисуют карикатуры не только пророка, но вообще всего что угодно,

Это как раз и говорит об их дикости, бескультурье.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 23:11
#978
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Цитата:
maxsaf:
... всего что угодно,


Это можно назвать "беспредел"!
Что-нибудь запретное для них есть?
Вот и получается - беспредел на беспредел!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 23:12
#979
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Новости из жизни "цивилизованных"...
...
Бельгия вернёт зуб Патриса Лумумбы его родственникам
Маленький эпизод из жизни золотого миллиарда и конкретно Европы просвещённой. Зуб – единственное, что осталось от национального героя Демократической республики Конго, чьё имя носит Российский Университет Дружбы народов.

Первый премьер-министр страны после обретению ею независимости от Бельгии был в 1961 году расстрелян при прямом участии бельгийских силовиков. Позже его тело выкопали, покромсали на куски и растворили в кислоте. Бельгийский комиссар полиции Жерар Соэт взял себе в качестве охотничьих трофеев (он прямо так и выразился) два зуба и два пальца Патриса Лумумбы. Впоследствии пальцы и один из зубов потерялись. Остался только один, который с золотой коронкой. Вот его-то Бельгия теперь торжественно вернёт семье убитого героя.

У нас в 1961 году Гагарин в космос летал, а европейцы растворяли людей в кислоте.
...
Кто думает, что это миф, поищите в тырнете. Новость свежая.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
117
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 23:23
#980
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Цитата:
Skeptic:
Это как раз и говорит об их дикости, бескультурье.

Ну я бы это назвал дикостью, невоспитанностью, пусть даже бескультурьем.
А какая культура позволяет в ответ резать головы? Вот где дикость сегодня.
Ты им карикатуру, а "культурные" тебе голову отрежут. Цивилизация однако. :-x
Цитата:
Skeptic:
У нас в 1961 году Гагарин в космос летал, а европейцы растворяли людей в кислоте.

А эти чудеса откуда? Я про кислоту, если что. А не читали про психиатрию, тех времён в СССР? Да конечно, время течёт. Одни вчера, другие сегодня впереди, но всё меняется. И некоторые никогда не были впереди и сегодня далеко удалены от первых, или даже вторых ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.06.2022 - 23:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16971
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 23:26
#981
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Цитата:
Skeptic:
был в 1961 году расстрелян

Слушайте, ну че вы все в прошлое лезете? Вам еще раз пример про ветрянку привести?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16971
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 23:28
#982
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Цитата:
таноми52:
Вот и получается - беспредел на беспредел!

Не знал, что вы на стороне головорезов в этом вопросе
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 23:57
#983
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Цитата:
maxsaf:
ну че вы все в прошлое лезете?

Без прошлого нет будущего.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.22 - 00:03
#984
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Цитата:
Эл-починно:
А эти чудеса откуда?

Это факт, а не чудеса. Я там советовал в тырнете проверить. Не пробовали?
А про "зоопарки" в европейских странах середины прошлого века (после войны), где "цивилизованные" демонстрировали людей, отличающихся от них цветом кожи, вы тоже чудесами назовёте?
...
И если вы думаете, что они с тех пор изменились, вы глубоко заблуждаетесь. Просто им пока воли не дают...
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