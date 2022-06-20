Отправлено: - 21:44

Поединок в Костанае между действующим чемпионом «Тоболом» и лидировавшим в чемпионате актауским «Каспием», бесспорно, стал центральным в туре. Встреча впервые в этом сезоне проходила на поле стадиона «Центральный», на трибунах которого несмотря на позднее время (матч начался в 21:00) собралось 5000 болельщиков.