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≡ «Тобол» завершил первый круг победой над лидером и вернулся в квартет сильнейших команд чемпионата РК по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44504
«Тобол» завершил первый круг победой над лидером и вернулся в квартет сильнейших команд чемпионата РК по футболу
Отправлено: 20.06.22 - 21:44
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Поединок в Костанае между действующим чемпионом «Тоболом» и лидировавшим в чемпионате актауским «Каспием», бесспорно, стал центральным в туре. Встреча впервые в этом сезоне проходила на поле стадиона «Центральный», на трибунах которого несмотря на позднее время (матч начался в 21:00) собралось 5000 болельщиков.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2817
Re: «Тобол» завершил первый круг победой над лидером и вернулся...
Отправлено: 20.06.22 - 21:44
#1
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Цитата:
«Тобол» завершил первый круг победой над лидером
Источник:

Такое впечатление, что автор не следит за чемпом. Вообще-то первый круг давно закончился, еще перед паузой. А это была первая игра второго круга. Далее по тексту такие ошибочные утверждения (это подсказка, если вздумаете исправлять).
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