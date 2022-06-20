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«Тобол» завершил первый круг победой над лидером и вернулся в квартет сильнейших команд чемпионата РК по футболу
«Тобол» завершил первый круг победой над лидером и вернулся в квартет сильнейших команд чемпионата РК по футболу
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