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Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44502
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 14:53
Министр информации и общественного развития Аскар Умаров отреагировал на предложение запретить в Казахстане телеканалы с пропагандой. Государство не вмешивается в договорные отношения между провайдером и телеканалом, отметил министр.
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 168
Re: Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с...
Отправлено: 20.06.22 - 14:53
Кому не нравятся зарубежные каналы, можно не настраивать их или смотреть бесплатно местные в формате DVB-T2.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 412
Re: Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с...
Отправлено: 20.06.22 - 18:20
Ах вот оно как, чтоб пропагандировать фашизм в Казахстане, нужно договор подписать - и тогда можно. А когда он к смертям начнет приводить? Доп соглашение подпишут? Во сколько оценили пропаганду фашизма? Этих денег хватит на покупку новой страны, если эту фашизм окончательно захватит?
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 150
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 19:20
Артем Марусич А вы где увидели пропаганду фашизма? На каких каналах и из каких стран идет вещание?
[Исправлено: Домовенок, 20.06.2022 - 20:02]
[Исправлено: Домовенок, 20.06.2022 - 20:02]
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 19:26
Цитата:
Слава богу украинских каналов у нас нету и пропаганды фашизма следовательно тоже нету. Ведь на Украине фашизм поддерживается на гос.уровне.
Артем Марусич:
Ах вот оно как, чтоб пропагандировать фашизм в Казахстане, нужно договор подписать - и тогда можно. А когда он к смертям начнет приводить? Доп соглашение подпишут? Во сколько оценили пропаганду фашизма? Этих денег хватит на покупку новой страны, если эту фашизм окончательно захватит?
Ах вот оно как, чтоб пропагандировать фашизм в Казахстане, нужно договор подписать - и тогда можно. А когда он к смертям начнет приводить? Доп соглашение подпишут? Во сколько оценили пропаганду фашизма? Этих денег хватит на покупку новой страны, если эту фашизм окончательно захватит?
Слава богу украинских каналов у нас нету и пропаганды фашизма следовательно тоже нету. Ведь на Украине фашизм поддерживается на гос.уровне.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14605
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 19:48
Цитата:
На мегого есть и евроньюс и новости Украины
viktorian85:
Слава богу украинских каналов у нас нету и
Слава богу украинских каналов у нас нету и
На мегого есть и евроньюс и новости Украины
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14605
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 19:51
Ну а российское шоу тв не надо отключать.
Особенно тех, кто сам придумывает эти законы по отправке на фронт мужиков до 60ти лет, но сам при этом не хочет идти на войну..
Они показывают, на сколько сейчас истерична и агрессивна Россия и как она тупит даже со своими союзниками, которые уде при всех этих думцах, патриотах, при всем мире посылают их Бога куда подальше..
Особенно тех, кто сам придумывает эти законы по отправке на фронт мужиков до 60ти лет, но сам при этом не хочет идти на войну..
Они показывают, на сколько сейчас истерична и агрессивна Россия и как она тупит даже со своими союзниками, которые уде при всех этих думцах, патриотах, при всем мире посылают их Бога куда подальше..
Re: Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с...
Отправлено: 20.06.22 - 20:05
Цитата:
Вот и смотри фашистские новости там. А мы будем нормальные смотреть. Российские и казахстанские.
111:
На мегого есть и евроньюс и новости Украины
На мегого есть и евроньюс и новости Украины
Вот и смотри фашистские новости там. А мы будем нормальные смотреть. Российские и казахстанские.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 109
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 20:10
Цитата:
на да вам же говорят Цитата:
Артем Марусич:
Ах вот оно как, чтоб пропагандировать фашизм в Казахстане, нужно договор подписать - и тогда можно.
Ах вот оно как, чтоб пропагандировать фашизм в Казахстане, нужно договор подписать - и тогда можно.
на да вам же говорят Цитата:
111:
На мегого есть и евроньюс и новости Украины
На мегого есть и евроньюс и новости Украины
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8717
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 20:11
Я как то плохо себе представляю как можно запретить ,что то смотреть в век интернета.
Ну ладно ещё кабельное,там можно отключить,но тарелку ведь не отключишь.
А ip tv?
Ну ладно ещё кабельное,там можно отключить,но тарелку ведь не отключишь.
А ip tv?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16960
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 20:13
Цитата:
Полностью не запретишь, но уменьшить можно
Добринцофф:
как можно запретить
как можно запретить
Полностью не запретишь, но уменьшить можно
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