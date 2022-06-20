Отправлено: - 19:26

Артем Марусич:

Ах вот оно как, чтоб пропагандировать фашизм в Казахстане, нужно договор подписать - и тогда можно. А когда он к смертям начнет приводить? Доп соглашение подпишут? Во сколько оценили пропаганду фашизма? Этих денег хватит на покупку новой страны, если эту фашизм окончательно захватит?

Цитата:Слава богу украинских каналов у нас нету и пропаганды фашизма следовательно тоже нету. Ведь на Украине фашизм поддерживается на гос.уровне.