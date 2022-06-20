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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 180 из 181«1...178179180181»
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Куратор темы: 111
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2208
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 15:52
#2686
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Цитата:
111:
Тайра, герой Украины и просто Герой Мира, освобождена!

А Гитлер, герой Вермахта, ещё не вернулся на Украину? Вот это был бы знатный повод хряпнуть грушевого! Можно было бы даже ещё одного кролика застрелить. А? Агнесса Кухарковна?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 17:33
#2687
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Цитата:
Маркс:
Гитлер, герой Вермахта, ещё не вернулся на Украину

Он уже там.
Напавший без объявления войны в 5 утра на мирно спящие города..
Ворует зерно, овощи, скот.
Убивает народ Украины..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2208
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 18:30
#2688
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Цитата:
111:
Напавший без объявления войны в 5 утра на мирно спящие города..

Да все мы помним эти фашистские батальоны, вторгшиеся на Донбасс, убивающие детей. Можешь не напоминать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 18:50
#2689
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Доцент дипакадемии Аватков сказал, что на Украине происходит разоружение НАТО..

Хех..
Это чем больше умирают российские солдаты от пуль и бомб, выходит этими смертями они еще больше разоружают склады НАТО..
А я то думал, зачем война то в Украине..
Так что смерть российского солдата очень выгодна для тех, кто его гонит туда, разоружать НАТО..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 18:56
#2690
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Еще интересно, если экономика стран НАТО превосходит российскую в разы, то сколько понадобиться смертей российских солдат, чтобы разоружить страны Нато?
Выдержит ли сама Россия?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:11
#2691
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Террористы Талибан, запрещенная в России террористическая группировка, но на форуме рядом с Путиным..
Очень показательно, с кем теперь Путин дружит..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:16
#2692
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Как это мило..
Международный же форум..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:18
#2693
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Говорят, они договорились поставлять сухофрукты..
Вероятно с опиумом .
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
404
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:24
#2694
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Цитата:
111:
Очень показательно, с кем теперь Путин дружит..

С Токаевым. Президентом Казахстана.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:45
#2695
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Цитата:
viktorian85:
Токаевым

Уже нет.
Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод..
Дальше очереди на границе и тд и тп..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
404
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:04
#2696
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Цитата:
111:
Уже нет. Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод.. Дальше очереди на границе и тд и тп..

Уже да. Кто по обещал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16959
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:06
#2697
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Цитата:
111:
Уже нет. Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод.. Дальше очереди на границе и тд и тп..

Сахар вам тоже Путин отключил? ))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
109
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:09
#2698
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Цитата:
111:
Говорят, они договорились поставлять сухофрукты.. Вероятно с опиумом .

Маэстро сегодня в ударе!:lol:
Говорят на базаре кур доят. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16959
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:11
#2699
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Цитата:
Эл-починно:
Маэстро сегодня в ударе! Говорят на базаре кур доят.

Он с талибами вась вась, так что инфа - сотка :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14605
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:11
#2700
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Собрание по ОСИ.
Собираем подписи регистрируемся..

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