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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 15:52
Цитата:
А Гитлер, герой Вермахта, ещё не вернулся на Украину? Вот это был бы знатный повод хряпнуть грушевого! Можно было бы даже ещё одного кролика застрелить. А? Агнесса Кухарковна?
111:
Тайра, герой Украины и просто Герой Мира, освобождена!
Тайра, герой Украины и просто Герой Мира, освобождена!
А Гитлер, герой Вермахта, ещё не вернулся на Украину? Вот это был бы знатный повод хряпнуть грушевого! Можно было бы даже ещё одного кролика застрелить. А? Агнесса Кухарковна?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 17:33
Цитата:
Он уже там.
Напавший без объявления войны в 5 утра на мирно спящие города..
Ворует зерно, овощи, скот.
Убивает народ Украины..
Маркс:
Гитлер, герой Вермахта, ещё не вернулся на Украину
Гитлер, герой Вермахта, ещё не вернулся на Украину
Он уже там.
Напавший без объявления войны в 5 утра на мирно спящие города..
Ворует зерно, овощи, скот.
Убивает народ Украины..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 18:30
Цитата:
Да все мы помним эти фашистские батальоны, вторгшиеся на Донбасс, убивающие детей. Можешь не напоминать.
111:
Напавший без объявления войны в 5 утра на мирно спящие города..
Напавший без объявления войны в 5 утра на мирно спящие города..
Да все мы помним эти фашистские батальоны, вторгшиеся на Донбасс, убивающие детей. Можешь не напоминать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 18:50
Доцент дипакадемии Аватков сказал, что на Украине происходит разоружение НАТО..
Хех..
Это чем больше умирают российские солдаты от пуль и бомб, выходит этими смертями они еще больше разоружают склады НАТО..
А я то думал, зачем война то в Украине..
Так что смерть российского солдата очень выгодна для тех, кто его гонит туда, разоружать НАТО..
Хех..
Это чем больше умирают российские солдаты от пуль и бомб, выходит этими смертями они еще больше разоружают склады НАТО..
А я то думал, зачем война то в Украине..
Так что смерть российского солдата очень выгодна для тех, кто его гонит туда, разоружать НАТО..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 18:56
Еще интересно, если экономика стран НАТО превосходит российскую в разы, то сколько понадобиться смертей российских солдат, чтобы разоружить страны Нато?
Выдержит ли сама Россия?
Выдержит ли сама Россия?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:11
Террористы Талибан, запрещенная в России террористическая группировка, но на форуме рядом с Путиным..
Очень показательно, с кем теперь Путин дружит..
Очень показательно, с кем теперь Путин дружит..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:18
Говорят, они договорились поставлять сухофрукты..
Вероятно с опиумом .
Вероятно с опиумом .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:24
Цитата:
С Токаевым. Президентом Казахстана.
111:
Очень показательно, с кем теперь Путин дружит..
Очень показательно, с кем теперь Путин дружит..
С Токаевым. Президентом Казахстана.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 19:45
Цитата:
Уже нет.
Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод..
Дальше очереди на границе и тд и тп..
viktorian85:
Токаевым
Токаевым
Уже нет.
Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод..
Дальше очереди на границе и тд и тп..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:04
Цитата:
Уже да. Кто по обещал?
111:
Уже нет. Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод.. Дальше очереди на границе и тд и тп..
Уже нет. Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод.. Дальше очереди на границе и тд и тп..
Уже да. Кто по обещал?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:06
Цитата:
Сахар вам тоже Путин отключил? ))
111:
Уже нет. Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод.. Дальше очереди на границе и тд и тп..
Уже нет. Пообещали же нам войну после Украины и выключини нефтепровод.. Дальше очереди на границе и тд и тп..
Сахар вам тоже Путин отключил? ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 109
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:09
Цитата:
Маэстро сегодня в ударе!
Говорят на базаре кур доят.
111:
Говорят, они договорились поставлять сухофрукты.. Вероятно с опиумом .
Говорят, они договорились поставлять сухофрукты.. Вероятно с опиумом .
Маэстро сегодня в ударе!
Говорят на базаре кур доят.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:11
Цитата:
Он с талибами вась вась, так что инфа - сотка
Эл-починно:
Маэстро сегодня в ударе! Говорят на базаре кур доят.
Маэстро сегодня в ударе! Говорят на базаре кур доят.
Он с талибами вась вась, так что инфа - сотка
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 20:11
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