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«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44502
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 18:18
На ПМЭФ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР от Украины. На следующий день Константин Затулин выступил с угрозами, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной».
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«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 22:43
Цитата:
А давайте проверим. Посмотрим, как запад на это высказывание отреагировал. Вы поищите, и я поищу, потом спишемся
Skeptic:
Запад ничего мимо ушей не пропускает.
Запад ничего мимо ушей не пропускает.
А давайте проверим. Посмотрим, как запад на это высказывание отреагировал. Вы поищите, и я поищу, потом спишемся
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 22:47
Цитата:
Ввожу в гугл tokayev taiwan news и вышло всего пару сайтов казахстанских и тайваньских. Тупо сделали вид что он ничего не говорил. Может вам удастся что-то найти
Skeptic:
Ввожу в гугл tokayev taiwan news и вышло всего пару сайтов казахстанских и тайваньских. Тупо сделали вид что он ничего не говорил. Может вам удастся что-то найти
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 883
Re: «Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал...
Отправлено: 19.06.22 - 23:04
Цитата:
Очень правдоподобный спектакль получается,скажу я вам. Особенно с курсом рубля по 8 тенге, словно мы не импортируем порядка 80% товаров из России, а наоборот - гордо экспортируем столько же туда...!?
Скорее всего, именно такая позиция Токаева была достигнута в результате договорённости с российской стороной
Очень правдоподобный спектакль получается,скажу я вам. Особенно с курсом рубля по 8 тенге, словно мы не импортируем порядка 80% товаров из России, а наоборот - гордо экспортируем столько же туда...!?
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 23:12
Цитата:
Без спектакля уже было бы по 10
KOS77:
Очень правдоподобный спектакль получается,скажу я вам. Особенно с курсом рубля по 8 тенге
Очень правдоподобный спектакль получается,скажу я вам. Особенно с курсом рубля по 8 тенге
Без спектакля уже было бы по 10
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 23:18
Цитата:
Вы невнимательно прочитали мой комментарий. Повторю здесь полностью:
"Запад ничего мимо ушей не пропускает. Всё записывает. И использует, если случай выпадет. Другой вопрос, что сейчас западу не до этого. Быть бы живу."
...
Ключевые слова: "использует, если случай выпадет" и "западу не до этого".
Так что, не надо ничего искать. Не теряйте зря время.
Само всплывёт, если что.
maxsaf:
А давайте проверим.
А давайте проверим.
Вы невнимательно прочитали мой комментарий. Повторю здесь полностью:
"Запад ничего мимо ушей не пропускает. Всё записывает. И использует, если случай выпадет. Другой вопрос, что сейчас западу не до этого. Быть бы живу."
...
Ключевые слова: "использует, если случай выпадет" и "западу не до этого".
Так что, не надо ничего искать. Не теряйте зря время.
Само всплывёт, если что.
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 00:21
Цитата:
Или вы не совсем правильно меня поняли. Говоря запад я имел ввиду и западные сми, и простых граждан, а не только руководство западных стран. Руководство то конечно все услышало и записало. Но сми это типа не заметили, соответственно народ не в курсе. Хотя примеры то отличные привел Токаев.
Skeptic:
Вы невнимательно прочитали мой комментарий.
Вы невнимательно прочитали мой комментарий.
Или вы не совсем правильно меня поняли. Говоря запад я имел ввиду и западные сми, и простых граждан, а не только руководство западных стран. Руководство то конечно все услышало и записало. Но сми это типа не заметили, соответственно народ не в курсе. Хотя примеры то отличные привел Токаев.
Re: «Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал...
Отправлено: 20.06.22 - 11:17
Цитата:
Возможно.
Только есть один нюанс... Кому-то это может не понравиться, но тем не менее.
В тему про варваров и цивилизаторов.
Я в конце 80-х часто ездил в Россию, Украину, Белоруссию... И там я увидел, что для жителей тех краёв Казахстан - терра инкогнита.
В Москве я услышал вопрос "А что, Челябинск, это тоже Россия?"
Про вопросы о верблюдах рассказывать?
Один белорус мне так прямо сказал: "Для нас, всё, что находится восточнее Волги - белое пятно на карте. До Волги мы что-то ещё знаем, а дальше - пустота"
...
Мы здесь просто не представляем узость кругозора жителей т.н. "центра", я уже не говорю про европейцев, которые и свою-то географию с трудом представляют.
Так что, что там где-то сказал президент какой-то неведомой для них страны в Азии - для них совершенно ничего не значит. Не слышат они этого.
maxsaf:
Или вы не совсем правильно меня поняли.
Или вы не совсем правильно меня поняли.
Возможно.
Только есть один нюанс... Кому-то это может не понравиться, но тем не менее.
В тему про варваров и цивилизаторов.
Я в конце 80-х часто ездил в Россию, Украину, Белоруссию... И там я увидел, что для жителей тех краёв Казахстан - терра инкогнита.
В Москве я услышал вопрос "А что, Челябинск, это тоже Россия?"
Про вопросы о верблюдах рассказывать?
Один белорус мне так прямо сказал: "Для нас, всё, что находится восточнее Волги - белое пятно на карте. До Волги мы что-то ещё знаем, а дальше - пустота"
...
Мы здесь просто не представляем узость кругозора жителей т.н. "центра", я уже не говорю про европейцев, которые и свою-то географию с трудом представляют.
Так что, что там где-то сказал президент какой-то неведомой для них страны в Азии - для них совершенно ничего не значит. Не слышат они этого.
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 11:40
Цитата:
Ну для них что Луганск, что Челябинск - оба города фиг знает где это. Но Зеленского на западе крутят по 100 раз на дню, и неустанно молятся за Украину.
Skeptic:
Так что, что там где-то сказал президент какой-то неведомой для них страны в Азии - для них совершенно ничего не значит. Не слышат они этого.
Так что, что там где-то сказал президент какой-то неведомой для них страны в Азии - для них совершенно ничего не значит. Не слышат они этого.
Ну для них что Луганск, что Челябинск - оба города фиг знает где это. Но Зеленского на западе крутят по 100 раз на дню, и неустанно молятся за Украину.
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 11:43
Цитата:
"Цивилизация" учит географию по местам отдыха, а варвары - по мечтам отдыха поэтому и такая разница в познаниях
Skeptic:
В тему про варваров и цивилизаторов. Я в конце 80-х часто ездил в Россию, Украину, Белоруссию... И там я увидел, что для жителей тех краёв Казахстан - терра инкогнита.
В тему про варваров и цивилизаторов. Я в конце 80-х часто ездил в Россию, Украину, Белоруссию... И там я увидел, что для жителей тех краёв Казахстан - терра инкогнита.
"Цивилизация" учит географию по местам отдыха, а варвары - по мечтам отдыха поэтому и такая разница в познаниях
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12670
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 12:00
Цитата:
Даже если весь этот спектакль согласован (для чего Назарбаев и ездил 12 июня в Москву) из песни слов не выкинешь
В России всё делается ради Пропаганды Война Даже началась чтобы глубинному народу красиво показать как Россия защищает своих
4 месяца федеральные каналы не умолкают про победы,достижения импортазамещения,что весь мир поддерживает Россию но боятся США потому молчат а тут приезжает ближайший союзник и в лицо путину говорит что признавать ничего не будет,и орден мне ваш не нужен и вообще...
И Путин на камеру проглотил
И Симонян которую поставили модератором специально тоже проглатила
Хорошая мина при плохой игре
Но народ в России не понял этого Цитата:
Последние выпады да
Но Россия с 18 года натравливает своих информационных собак на Казахстан
Это не могло быть игрой в долгую ради будущей войны и прицела обхода санкций
Нет тогда цели были другие,надавить на токаева по вопросу поддержки России
А Токаев в ответ начал огрызаться
Цитата:
Тут если ежу (дону Хулио) понятно то сотням аналитиков из развед-информ служб темболее
И если США надо будет они быстро перекроют России кислород в Казахстане
Но не делают этого
Держат на сладенькое пока Россия не влезет экономически и логичтикски сюда по крупному) а потом ловушка захлопнется
Don Julio: Странный способ отвести санкции, этож и #ежупонятноЯ рад что тебе всё понятно) Цитата:
Маркс: и ни о каком терпении или нетерпении речи идти не может.Да нет как раз таких высказывание токаева это репутационная потеря России которую ей придется терпеть
Даже если весь этот спектакль согласован (для чего Назарбаев и ездил 12 июня в Москву) из песни слов не выкинешь
В России всё делается ради Пропаганды Война Даже началась чтобы глубинному народу красиво показать как Россия защищает своих
4 месяца федеральные каналы не умолкают про победы,достижения импортазамещения,что весь мир поддерживает Россию но боятся США потому молчат а тут приезжает ближайший союзник и в лицо путину говорит что признавать ничего не будет,и орден мне ваш не нужен и вообще...
И Путин на камеру проглотил
И Симонян которую поставили модератором специально тоже проглатила
Хорошая мина при плохой игре
Но народ в России не понял этого Цитата:
Маркс:
Даже выпады против Казахстана от медийных личностей были спланированы для большей правдоподобности публичного открещивания Казахстана от России
Даже выпады против Казахстана от медийных личностей были спланированы для большей правдоподобности публичного открещивания Казахстана от России
Последние выпады да
Но Россия с 18 года натравливает своих информационных собак на Казахстан
Это не могло быть игрой в долгую ради будущей войны и прицела обхода санкций
Нет тогда цели были другие,надавить на токаева по вопросу поддержки России
А Токаев в ответ начал огрызаться
Цитата:
Маркс:не беспокойтесь ЦРУ всё знает и всё понимает))
На самом деле никто не может знать истинного положения вещей,
На самом деле никто не может знать истинного положения вещей,
Тут если ежу (дону Хулио) понятно то сотням аналитиков из развед-информ служб темболее
И если США надо будет они быстро перекроют России кислород в Казахстане
Но не делают этого
Держат на сладенькое пока Россия не влезет экономически и логичтикски сюда по крупному) а потом ловушка захлопнется
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 12:07
Цитата:
Ну смотрите, следующий раз ОДКБ скажет, что помогать будет только в случае угрозы извне поэтому прийдется самим разруливать. Мораторий на повышение цен закончится, инфляция пробила очередное дно, пенсионка в минусах
abaika95:
Нет тогда цели были другие,надавить на токаева по вопросу поддержки России А Токаев в ответ начал огрызаться
Нет тогда цели были другие,надавить на токаева по вопросу поддержки России А Токаев в ответ начал огрызаться
Ну смотрите, следующий раз ОДКБ скажет, что помогать будет только в случае угрозы извне поэтому прийдется самим разруливать. Мораторий на повышение цен закончится, инфляция пробила очередное дно, пенсионка в минусах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12670
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 12:20
Цитата:
Макс у вас напрочь отбито понимание:причина-следствие
Россия теперь зубами будет цепляться за токаева)
И поможет и производство подведёт и кредит даст если надо будет) и терпеть будут его выходки и выпады)
Потомучто если сейчас гипотетически токаева свергают ребята кои бегали в январе с палками
То на южном рубеже России появиться очень не хороший участок протяженностью в 8 тысяч км) через который начнут в Россию бегать разные бородатые ребята коих инструктируют в горах Киргизии умные ребята из ведомства Алена Даллеса))
У России просто людей не хватит такой участок сдерживать)
А с учётом войны и санкций им это вообще не упало поэтому в январе была такая молниеносная помощь)
maxsaf:
Ну смотрите, следующий раз ОДКБ скажет, что помогать будет только в случае угрозы извне поэтому прийдется самим разруливать. Мораторий на повышение цен закончится, инфляция пробила очередное дно, пенсионка в минусах
Ну смотрите, следующий раз ОДКБ скажет, что помогать будет только в случае угрозы извне поэтому прийдется самим разруливать. Мораторий на повышение цен закончится, инфляция пробила очередное дно, пенсионка в минусах
Макс у вас напрочь отбито понимание:причина-следствие
Россия теперь зубами будет цепляться за токаева)
И поможет и производство подведёт и кредит даст если надо будет) и терпеть будут его выходки и выпады)
Потомучто если сейчас гипотетически токаева свергают ребята кои бегали в январе с палками
То на южном рубеже России появиться очень не хороший участок протяженностью в 8 тысяч км) через который начнут в Россию бегать разные бородатые ребята коих инструктируют в горах Киргизии умные ребята из ведомства Алена Даллеса))
У России просто людей не хватит такой участок сдерживать)
А с учётом войны и санкций им это вообще не упало поэтому в январе была такая молниеносная помощь)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2207
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 14:19
Цитата:
Да ладно, какие там могут быть репутационные потери, если само понятие репутации уже не имеет никакого смысла. Если уже даже санкции уничтожают репутацию самих санкционеров в глазах мирового сообщества, то какое-то там высказывание одного государства, не имеющего особого веса в мировой экономике, уменьшает репутацию России всего-то на ноль целых, хрен десятых процента.
Цитата:
Посмотрев "Начальника разведки" и почитав соответствующую литературу, не могу быть настолько уверен, что на современном уровне глобализации в развитии разведок разных стран вдруг отказались от стратегических игр, рассчитанных на долгие годы, а может быть даже и десятилетия.
Цитата:
Я и не беспокоюсь, потому что на каждое ЦРУ всегда найдется ГРУ, которое знает и понимает не меньше, а то и больше, чем зацикленные на своем превосходстве и заплывшие жиром западные разведслужбы.
abaika95:
Да нет как раз таких высказывание токаева это репутационная потеря России которую ей придется терпеть
Да нет как раз таких высказывание токаева это репутационная потеря России которую ей придется терпеть
Да ладно, какие там могут быть репутационные потери, если само понятие репутации уже не имеет никакого смысла. Если уже даже санкции уничтожают репутацию самих санкционеров в глазах мирового сообщества, то какое-то там высказывание одного государства, не имеющего особого веса в мировой экономике, уменьшает репутацию России всего-то на ноль целых, хрен десятых процента.
Цитата:
abaika95:
Это не могло быть игрой в долгую ради будущей войны и прицела обхода санкций
Это не могло быть игрой в долгую ради будущей войны и прицела обхода санкций
Посмотрев "Начальника разведки" и почитав соответствующую литературу, не могу быть настолько уверен, что на современном уровне глобализации в развитии разведок разных стран вдруг отказались от стратегических игр, рассчитанных на долгие годы, а может быть даже и десятилетия.
Цитата:
abaika95:
не беспокойтесь ЦРУ всё знает и всё понимает))
не беспокойтесь ЦРУ всё знает и всё понимает))
Я и не беспокоюсь, потому что на каждое ЦРУ всегда найдется ГРУ, которое знает и понимает не меньше, а то и больше, чем зацикленные на своем превосходстве и заплывшие жиром западные разведслужбы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14595
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 14:50
Уже где то промелькнули заголовки, что Россия ограничила нам КТК через Новоросийск, якобы там какие то бомбы с начала Великой Отечественной..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14595
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 20.06.22 - 17:41
Примечательно, что выступил цепной пес Путина и что то там промямлил.
Тогда как его народ спасли казахстанцы, что во время Сталина, который хотел из скинуть в Каспий на товарняках, казахи не дали, что в 90е, когда они бежали сюда голодные и холодные, где их обули, одели, выкормили..
Тогда как его народ спасли казахстанцы, что во время Сталина, который хотел из скинуть в Каспий на товарняках, казахи не дали, что в 90е, когда они бежали сюда голодные и холодные, где их обули, одели, выкормили..
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