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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 65 из 65«1...636465
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.22 - 23:12
#961
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Цитата:
maxsaf:
хотелось бы ознакомиться с вашими аргументами для начала

Пожалуйста:
Только варвары могли придумать "крестовые походы", уничтожая всё и вся на своём пути.
Только варвары могли придумать инквизицию, живьём сжигая людей, а первую очередь - красивых женщин.
Только варвары могли организовать две мировые войны во времена, когда мировое сообщество было уже достаточно зрелым, чтобы решать вопросы за столом переговоров. Даже Наполеон был обычным варваром в обычном варварском, нецивилизованном мире.
Только варвары могли придумать газовые камеры и печи для сжигания живых людей.
Только варвары могли организовать ковровые бомбардировки Ливии, Ирана, Афганистана, Югославии, Сирии... Убивая без разбору мирных жителей, не считая их за людей. Они "объясняют" это просто: "ошибочка вышла, бывает..."
Только варвары могут стравливать две страны в своих чисто шкурных интересах...
...
Достаточно?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.22 - 23:25
#962
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Цитата:
maxsaf:
Это прям достойно отдельной темы. Жирная такая тема. Давайте здесь попробуем

Лихкотня!
Предлагаю другую.
Доказать Марику, что доплачивая своим квартирантам, за то что они будут жЫть в ево хатах, он как получит маржу?
Нук напрягите моск!
;-)

[Исправлено: Don Julio, 19.06.2022 - 23:26]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:29
#963
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Цитата:
Skeptic:
Только варвары

Кто это?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:33
#964
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Цитата:
Skeptic:
Достаточно?

Не-а. Во первых вы пропустили слово "дикари" и перешли сразу к "варварам". Давайте по нему тоже обьяснитесь
Все примеры из прошлого - сразу вычеркиваем автоматом. Да, были крестовые походы, да было и то, и се. Были варвары. Но мы говорим о настоящем времени. Да у меня была ветрянка когда-то, но это не означает что она у меня до сих пор. Сейчас запад варвары и дикари? Вы их можете обвинить в чем угодно, и я соглашусь. Но не с этими двумя терминами. У запада есть технологии, космос, и много чего такого, чего и близко нет в некоторых других частях света. Зато в тех частях света были и до сих пор есть варварские и дикарские обряды, образование никакое, ни технологий, ни культуры, ни искусства. А насчет ковровых бомбардировок посмотрите как африканские племена друг друга истребляют. Да и на ближнем востоке такое практикуется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:36
#965
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Цитата:
YESNO:
Кто это?

Женское имя только с маленькой буквы. Варвара краса - длинная коса :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:39
#966
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Цитата:
maxsaf:
Женское имя только с маленькой буквы. Варвара краса - длинная коса

А разве Варвара, это не жена Варвара?
Он-варавар, жена-Варвара.
Так-то логично!
Хотя если жена-#кухаркинзат, то тогда кто муш?
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 20.06.2022 - 00:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:44
#967
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Цитата:
Don Julio:
Хотя если жена-#кухаркинзат, то тогда кто муш?

Говорят так: вышла #затмуш :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:55
#968
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Цитата:
maxsaf:
Говорят так: вышла #затмуш

#Тадыой!
#ежупонятно...
:-o
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 11:27
#969
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Цитата:
maxsaf:
У запада есть технологии, космос,

Вы путаете божий дар с яичницей.
Всё вами перечисленное - просто технологии. Зачастую разработанные далеко не аборигенами запада.
А варварство, дикость - понятия духовные, моральные.
Только моральные уроды, варвары, дикари могли организовать то, что происходит на Украине последние 30 лет. С начала 90-х и по сей день. По нарастающей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 11:32
#970
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Цитата:
Skeptic:
А варварство, дикость - понятия духовные, моральные.

Ну вот откуда и идут у нас с вами разногласия. Бармалеи, которые неадекватно неагируют на карикатуры и за это людей убивают самыми жестокими способами - максимально наполненные духовно, с очень сильными моральным качествами. Но для меня именно они - дикари и варвары.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 14:53
#971
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Цитата:
maxsaf:
Бармалеи, которые неадекватно неагируют на карикатуры и за это людей убивают самыми жестокими способами - максимально наполненные духовно, с очень сильными моральным качествами. Но для меня именно они - дикари и варвары.


А те, кто рисует и публикует карикатуры на пророка Муххамеда, оскорбляя 1,9 млрд верующих по всему миру, для Вас кто?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 15:31
#972
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Цитата:
maxsaf:
Но для меня именно они - дикари и варвары.

Опять мимо. Я в целом про население запада. А вы - про фанатиков.
...
Кстати... Попробуйте провести параллель...
Ислам возник в начале VII века. С этого времени прошло плюс-минус 1400 лет. Или XIV-XV века в исчислении ислама.
Посмотрите, что творилось в Европе в эти века о Рождества Христова.
И сравните.

[Исправлено: Skeptic, 20.06.2022 - 15:32]
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