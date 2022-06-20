Спросите меня, как питается кто переживает за голодающих изнасилованных оккупированных украинцев, и я вам отвечу! Ну, спрашивайте уже! Ибо пока ждём, уже время ужина придет, часов в пять утра. А это уже другая меню...
111: Примерно в 23.50 соседи принесли нам клубнику..
А как твоё мнение? Как повлиял образ Наташи Ростовой над ростом интелигенции в Казахстане, в плане умении кухарки готовить разныи блюды после полуночи ближе к 5 утра, когда Россия вероломно напала на бесзащитную Украину с изнасилованными миллиардами стариков, женщин и детей, голодающими пока казахстанцы об их переживающих откушивают кроликов под соусом, с десертом из клубники под грузинский грушевый?
Что вы, братцы?.. Я ж за вас Потерял в атаке глаз!.. Нешто я когда посмею Супротив народных масс!.. Оправдаю. Отслужу. Отстрадаю. Отсижу. К угнетающей верхушке Больше не принадлежу!.. А виновница -- Яга! Нет опаснее врага! Перед ней и сам Горыныч -- Так,-- не змей, а мелюзга! Ну-ко, где ты, егоза? Погляди людям в глаза! Лично я не удержуся -- Врежу саблей два раза!..
Странно, что Россия объявляла что уничтожит нацистов и теперь видно, что защитники Украины никакие не нацисты. Все это было придумано Путиным, чтобы отобрать земли у братской Украины. Вот за нее то и погибают тысячи российских пацанят, которых обманули.. За землю олигархам..
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