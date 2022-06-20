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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 179 из 180«1...177178179180»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 00:27
#2671
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Ищу самокат Амирки сейчас..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 00:28
#2672
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Примерно в 23.50 соседи принесли нам клубнику..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 00:30
#2673
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Дождь..



Но тем не менее ищу самокат, который Амирка забыл..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 00:32
#2674
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Хех..
Ну вот и нашел!
Ложу его в автомобиль..
А то я уже хотел просмотреть наши камеры..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 00:42
#2675
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Уха..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16957
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 00:47
#2676
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Цитата:
111:
Примерно в 23.50 соседи принесли нам клубнику..

В аккурат к обеду :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 00:53
#2677
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Цитата:
maxsaf:
В аккурат к обеду

Спросите меня, как питается кто переживает за голодающих изнасилованных оккупированных украинцев, и я вам отвечу!
Ну, спрашивайте уже!
Ибо пока ждём, уже время ужина придет, часов в пять утра.
А это уже другая меню...
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 01:22
#2678
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Цитата:
111:
Примерно в 23.50 соседи принесли нам клубнику..

А как твоё мнение?
Как повлиял образ Наташи Ростовой над ростом интелигенции в Казахстане, в плане умении кухарки готовить разныи блюды после полуночи ближе к 5 утра, когда Россия вероломно напала на бесзащитную Украину с изнасилованными миллиардами стариков, женщин и детей, голодающими пока казахстанцы об их переживающих откушивают кроликов под соусом, с десертом из клубники под грузинский грушевый?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 01:38
#2679
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Что то еще..
Распределили..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5544
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 01:48
#2680
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5544
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 01:49
#2681
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Зря ты,Don Julio , для меня
Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Украйне,
Как там, бедная, она?
(Ответ 111 для Don Julio)
[Исправлено: Гога, 19.06.2022 - 22:51]

[Исправлено: Гога, 20.06.2022 - 00:06]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 02:13
#2682
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Цитата:
Гога:

Что вы, братцы?.. Я ж за вас Потерял в атаке глаз!.. Нешто я когда посмею Супротив народных масс!.. Оправдаю. Отслужу. Отстрадаю. Отсижу. К угнетающей верхушке Больше не принадлежу!.. А виновница -- Яга! Нет опаснее врага! Перед ней и сам Горыныч -- Так,-- не змей, а мелюзга! Ну-ко, где ты, егоза? Погляди людям в глаза! Лично я не удержуся -- Врежу саблей два раза!..
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16957
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 05:12
#2683
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Цитата:
111:
Да, там еще перепелок продают, впервые в жизни наверно попробую..

:lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.06.2022 - 08:35]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 15:01
#2684
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Тайра, герой Украины и просто Герой Мира, освобождена!
Слава этой героине, защитнице украинского народа!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.06.22 - 15:08
#2685
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Странно, что Россия объявляла что уничтожит нацистов и теперь видно, что защитники Украины никакие не нацисты.
Все это было придумано Путиным, чтобы отобрать земли у братской Украины.
Вот за нее то и погибают тысячи российских пацанят, которых обманули..
За землю олигархам..
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