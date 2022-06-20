Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+25°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и платоновская пещера
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44502
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и платоновская пещера
Отправлено: 20.06.22 - 11:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Великий грек писал, что все мы подобны узникам пещеры, жестко прикованным к своим местам. Они видят лишь тени на стене, противоположной входу, отделенному от внешнего мира ширмой.
Казалось бы, фантазия праздных изысков ума. Да и при чем тут мы и наше время? Как это не парадоксально, а очень даже при чем.
Читать новость

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2207
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и платоновская пещера
Отправлено: 20.06.22 - 15:07
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Я так понял

Да ничего вы не поняли. Зачем тогда комментировали?
Цитата:
Alehander:
К автору адресуйте.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 118, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 118
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS