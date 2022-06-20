Отправлено: - 11:33

Великий грек писал, что все мы подобны узникам пещеры, жестко прикованным к своим местам. Они видят лишь тени на стене, противоположной входу, отделенному от внешнего мира ширмой.Казалось бы, фантазия праздных изысков ума. Да и при чем тут мы и наше время? Как это не парадоксально, а очень даже при чем.