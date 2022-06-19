Отправлено: - 11:43

ACROS:

Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;

ACROS:

Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.

ACROS:

Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??

рихард:

действительно метаморфоза. На голубом глазу врет и не краснеет. Я по поводу перевода времени. Именно он и тормозил весь этот процесс все это время, а тут раз и оказывается впереди планеты всей. Вот уж на самом деле время все лечит и меняет.

Цитата:А надо было обязательно сразу обозначить свою позицию?Россия на первом этапе войны проигрывалаВедлер молчалаНа втором этапе фронт устаканилсяВот Ведлер и решила выступитьЦитата:Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)Цитата:МожноНо не хочется что-тоНе хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)Цитата:А в чем метаморфоза? Это же обычный ответ на последнюю статью Ведлер где она обвиняет Архимеда что лично он не хочет перевода))Вот ответ он лично хочет,но высшие силы не дают ему это сделать))