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"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44502
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 19.06.22 - 12:35
Глава региона сразу попросил «поднимать не частные вопросы, ведь для этого есть личные приемы, а поднимать вопросы, которые волнуют общественность». Призыв зачастую оставался неуслышанным.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25034
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 12:35
Ну, что? Навели - порядок,
в городе?...
в городе?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12670
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 18:47
Цитата:
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер))
Я за перевод! Я сам всю жизнь до Костаная жил в Актобе. Для меня тоже непривычно перестраиваться на час. Но я не могу, как аким, взять на себя дополнительные полномочия. Были общественные слушания, было открытое голосование. Это же не с приходом Мухамбетова у вас установили один часовой пояс. Это было давно. Люди голосовали, меня только с результатами ознакомили. Покажите мне комментарии, где я говорю, что против перевода времени! Я стараюсь держать нейтральную позицию.
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3167
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 18:58
Цитата:
Что происходит , с людьми, Абайка??
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
abaika95:
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер
Где то сейчас в шоке одна Ольга Ведлер
Что происходит , с людьми, Абайка??
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 336
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 19:27
действительно метаморфоза. На голубом глазу врет и не краснеет. Я по поводу перевода времени. Именно он и тормозил весь этот процесс все это время, а тут раз и оказывается впереди планеты всей. Вот уж на самом деле время все лечит и меняет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 850
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 21:55
Насчет "фермерского" рынка.
Аксакал хотел донести мысль, чтобы на этом рынке реализовывали свою продукцию фермеры, т.е. без посредников. Без торгашей. А, стало быть, по более низкой цене.
Но аким не услышал...
Аксакал хотел донести мысль, чтобы на этом рынке реализовывали свою продукцию фермеры, т.е. без посредников. Без торгашей. А, стало быть, по более низкой цене.
Но аким не услышал...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 435
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 21:57
Видать сильно сверху надавили по поводу часового пояса.
Теперь крутится, как уж на сковороде.
И с начальством спорить не хочется, и согласия на возврат времени давать не хочется. вот и придумал сказку про "голосование". Типа - я "за", а народ против!
Теперь крутится, как уж на сковороде.
И с начальством спорить не хочется, и согласия на возврат времени давать не хочется. вот и придумал сказку про "голосование". Типа - я "за", а народ против!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12670
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 20.06.22 - 11:43
Цитата:
А надо было обязательно сразу обозначить свою позицию?
Россия на первом этапе войны проигрывала
Ведлер молчала
На втором этапе фронт устаканился
Вот Ведлер и решила выступить
Цитата:
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Цитата:
Можно
Но не хочется что-то
Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Цитата:
А в чем метаморфоза? Это же обычный ответ на последнюю статью Ведлер где она обвиняет Архимеда что лично он не хочет перевода))
Вот ответ он лично хочет,но высшие силы не дают ему это сделать))
ACROS:
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
Ведлер через ЧЕТЫРЕ месяца войны запоздалое и театральное покаяние устроила;
А надо было обязательно сразу обозначить свою позицию?
Россия на первом этапе войны проигрывала
Ведлер молчала
На втором этапе фронт устаканился
Вот Ведлер и решила выступить
Цитата:
ACROS:
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Аким области, как выяснилось через пять лет: - всю жизнь, оказывается, был за перевод.
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Цитата:
ACROS:
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
Может на этой волне всеобщего переобувания, и вам стоит поменять свои убеждения и начать, ну например: - топить Украину, восхваляя Россию??
Можно
Но не хочется что-то
Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Цитата:
рихард:
действительно метаморфоза. На голубом глазу врет и не краснеет. Я по поводу перевода времени. Именно он и тормозил весь этот процесс все это время, а тут раз и оказывается впереди планеты всей. Вот уж на самом деле время все лечит и меняет.
действительно метаморфоза. На голубом глазу врет и не краснеет. Я по поводу перевода времени. Именно он и тормозил весь этот процесс все это время, а тут раз и оказывается впереди планеты всей. Вот уж на самом деле время все лечит и меняет.
А в чем метаморфоза? Это же обычный ответ на последнюю статью Ведлер где она обвиняет Архимеда что лично он не хочет перевода))
Вот ответ он лично хочет,но высшие силы не дают ему это сделать))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2207
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 20.06.22 - 14:54
Цитата:
Типичная бюрократическая отмазка. Можно даже публично выступать за перевод, но тормозить на своем уровне. Это как гадалка говорит, что родится мальчик, а в журнал записывает, что будет девочка. Те, у кого совпало не приходят возмущаться, а тем, у кого не совпало, показывается журнал с записью.
Цитата:
Вот и нам тоже не хочется. Такой abaika95 очень нужен в стане оппонентов. Как говорится, такие деятели в оппозиции действуют лучше всяких подрывных структур для ее дискредитации, развала, и самоуничтожения.
abaika95:
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Ну так-то нет не одного факта где бы он публично до этого признавался что он лично против перевода)
Типичная бюрократическая отмазка. Можно даже публично выступать за перевод, но тормозить на своем уровне. Это как гадалка говорит, что родится мальчик, а в журнал записывает, что будет девочка. Те, у кого совпало не приходят возмущаться, а тем, у кого не совпало, показывается журнал с записью.
Цитата:
abaika95:
Но не хочется что-то Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Но не хочется что-то Не хочу быть в компании гражданинов СССР,Марксов и остальных кремлеботов не умело отмазывающих каждый провал России)
Вот и нам тоже не хочется. Такой abaika95 очень нужен в стане оппонентов. Как говорится, такие деятели в оппозиции действуют лучше всяких подрывных структур для ее дискредитации, развала, и самоуничтожения.
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