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≡ Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44502
Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров
Отправлено: 20.06.22 - 14:53
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Министр информации и общественного развития Аскар Умаров отреагировал на предложение запретить в Казахстане телеканалы с пропагандой. Государство не вмешивается в договорные отношения между провайдером и телеканалом, отметил министр.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
168
Re: Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с...
Отправлено: 20.06.22 - 14:53
#1
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Кому не нравятся зарубежные каналы, можно не настраивать их или смотреть бесплатно местные в формате DVB-T2.
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