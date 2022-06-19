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Skeptic:

Достаточно?

Цитата:Не-а. Во первых вы пропустили слово "дикари" и перешли сразу к "варварам". Давайте по нему тоже обьяснитесьВсе примеры из прошлого - сразу вычеркиваем автоматом. Да, были крестовые походы, да было и то, и се. Были варвары. Но мы говорим о настоящем времени. Да у меня была ветрянка когда-то, но это не означает что она у меня до сих пор. Сейчас запад варвары и дикари? Вы их можете обвинить в чем угодно, и я соглашусь. Но не с этими двумя терминами. У запада есть технологии, космос, и много чего такого, чего и близко нет в некоторых других частях света. Зато в тех частях света были и до сих пор есть варварские и дикарские обряды, образование никакое, ни технологий, ни культуры, ни искусства. А насчет ковровых бомбардировок посмотрите как африканские племена друг друга истребляют. Да и на ближнем востоке такое практикуется.