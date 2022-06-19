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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.22 - 23:12
Цитата:
Пожалуйста:
Только варвары могли придумать "крестовые походы", уничтожая всё и вся на своём пути.
Только варвары могли придумать инквизицию, живьём сжигая людей, а первую очередь - красивых женщин.
Только варвары могли организовать две мировые войны во времена, когда мировое сообщество было уже достаточно зрелым, чтобы решать вопросы за столом переговоров. Даже Наполеон был обычным варваром в обычном варварском, нецивилизованном мире.
Только варвары могли придумать газовые камеры и печи для сжигания живых людей.
Только варвары могли организовать ковровые бомбардировки Ливии, Ирана, Афганистана, Югославии, Сирии... Убивая без разбору мирных жителей, не считая их за людей. Они "объясняют" это просто: "ошибочка вышла, бывает..."
Только варвары могут стравливать две страны в своих чисто шкурных интересах...
...
Достаточно?
maxsaf:
хотелось бы ознакомиться с вашими аргументами для начала
хотелось бы ознакомиться с вашими аргументами для начала
Пожалуйста:
Только варвары могли придумать "крестовые походы", уничтожая всё и вся на своём пути.
Только варвары могли придумать инквизицию, живьём сжигая людей, а первую очередь - красивых женщин.
Только варвары могли организовать две мировые войны во времена, когда мировое сообщество было уже достаточно зрелым, чтобы решать вопросы за столом переговоров. Даже Наполеон был обычным варваром в обычном варварском, нецивилизованном мире.
Только варвары могли придумать газовые камеры и печи для сжигания живых людей.
Только варвары могли организовать ковровые бомбардировки Ливии, Ирана, Афганистана, Югославии, Сирии... Убивая без разбору мирных жителей, не считая их за людей. Они "объясняют" это просто: "ошибочка вышла, бывает..."
Только варвары могут стравливать две страны в своих чисто шкурных интересах...
...
Достаточно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1418
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.22 - 23:25
Цитата:
Лихкотня!
Предлагаю другую.
Доказать Марику, что доплачивая своим квартирантам, за то что они будут жЫть в ево хатах, он как получит маржу?
Нук напрягите моск!
[Исправлено: Don Julio, 19.06.2022 - 23:26]
maxsaf:
Это прям достойно отдельной темы. Жирная такая тема. Давайте здесь попробуем
Это прям достойно отдельной темы. Жирная такая тема. Давайте здесь попробуем
Лихкотня!
Предлагаю другую.
Доказать Марику, что доплачивая своим квартирантам, за то что они будут жЫть в ево хатах, он как получит маржу?
Нук напрягите моск!
[Исправлено: Don Julio, 19.06.2022 - 23:26]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 702
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:29
Цитата:
Кто это?
Skeptic:
Только варвары
Только варвары
Кто это?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:33
Цитата:
Не-а. Во первых вы пропустили слово "дикари" и перешли сразу к "варварам". Давайте по нему тоже обьяснитесь
Все примеры из прошлого - сразу вычеркиваем автоматом. Да, были крестовые походы, да было и то, и се. Были варвары. Но мы говорим о настоящем времени. Да у меня была ветрянка когда-то, но это не означает что она у меня до сих пор. Сейчас запад варвары и дикари? Вы их можете обвинить в чем угодно, и я соглашусь. Но не с этими двумя терминами. У запада есть технологии, космос, и много чего такого, чего и близко нет в некоторых других частях света. Зато в тех частях света были и до сих пор есть варварские и дикарские обряды, образование никакое, ни технологий, ни культуры, ни искусства. А насчет ковровых бомбардировок посмотрите как африканские племена друг друга истребляют. Да и на ближнем востоке такое практикуется.
Skeptic:
Достаточно?
Достаточно?
Не-а. Во первых вы пропустили слово "дикари" и перешли сразу к "варварам". Давайте по нему тоже обьяснитесь
Все примеры из прошлого - сразу вычеркиваем автоматом. Да, были крестовые походы, да было и то, и се. Были варвары. Но мы говорим о настоящем времени. Да у меня была ветрянка когда-то, но это не означает что она у меня до сих пор. Сейчас запад варвары и дикари? Вы их можете обвинить в чем угодно, и я соглашусь. Но не с этими двумя терминами. У запада есть технологии, космос, и много чего такого, чего и близко нет в некоторых других частях света. Зато в тех частях света были и до сих пор есть варварские и дикарские обряды, образование никакое, ни технологий, ни культуры, ни искусства. А насчет ковровых бомбардировок посмотрите как африканские племена друг друга истребляют. Да и на ближнем востоке такое практикуется.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:36
Цитата:
Женское имя только с маленькой буквы. Варвара краса - длинная коса
YESNO:
Кто это?
Кто это?
Женское имя только с маленькой буквы. Варвара краса - длинная коса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
- Сообщений:
- 1418
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:39
Цитата:
А разве Варвара, это не жена Варвара?
Он-варавар, жена-Варвара.
Так-то логично!
Хотя если жена-#кухаркинзат, то тогда кто муш?
[Исправлено: Don Julio, 20.06.2022 - 00:40]
maxsaf:
Женское имя только с маленькой буквы. Варвара краса - длинная коса
Женское имя только с маленькой буквы. Варвара краса - длинная коса
А разве Варвара, это не жена Варвара?
Он-варавар, жена-Варвара.
Так-то логично!
Хотя если жена-#кухаркинзат, то тогда кто муш?
[Исправлено: Don Julio, 20.06.2022 - 00:40]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:44
Цитата:
Говорят так: вышла #затмуш
Don Julio:
Хотя если жена-#кухаркинзат, то тогда кто муш?
Хотя если жена-#кухаркинзат, то тогда кто муш?
Говорят так: вышла #затмуш
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1418
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 00:55
Цитата:
#Тадыой!
#ежупонятно...
maxsaf:
Говорят так: вышла #затмуш
Говорят так: вышла #затмуш
#Тадыой!
#ежупонятно...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 11:27
Цитата:
Вы путаете божий дар с яичницей.
Всё вами перечисленное - просто технологии. Зачастую разработанные далеко не аборигенами запада.
А варварство, дикость - понятия духовные, моральные.
Только моральные уроды, варвары, дикари могли организовать то, что происходит на Украине последние 30 лет. С начала 90-х и по сей день. По нарастающей.
maxsaf:
У запада есть технологии, космос,
У запада есть технологии, космос,
Вы путаете божий дар с яичницей.
Всё вами перечисленное - просто технологии. Зачастую разработанные далеко не аборигенами запада.
А варварство, дикость - понятия духовные, моральные.
Только моральные уроды, варвары, дикари могли организовать то, что происходит на Украине последние 30 лет. С начала 90-х и по сей день. По нарастающей.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 11:32
Цитата:
Ну вот откуда и идут у нас с вами разногласия. Бармалеи, которые неадекватно неагируют на карикатуры и за это людей убивают самыми жестокими способами - максимально наполненные духовно, с очень сильными моральным качествами. Но для меня именно они - дикари и варвары.
Skeptic:
А варварство, дикость - понятия духовные, моральные.
А варварство, дикость - понятия духовные, моральные.
Ну вот откуда и идут у нас с вами разногласия. Бармалеи, которые неадекватно неагируют на карикатуры и за это людей убивают самыми жестокими способами - максимально наполненные духовно, с очень сильными моральным качествами. Но для меня именно они - дикари и варвары.
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 3052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 14:53
Цитата:
А те, кто рисует и публикует карикатуры на пророка Муххамеда, оскорбляя 1,9 млрд верующих по всему миру, для Вас кто?
maxsaf:
Бармалеи, которые неадекватно неагируют на карикатуры и за это людей убивают самыми жестокими способами - максимально наполненные духовно, с очень сильными моральным качествами. Но для меня именно они - дикари и варвары.
Бармалеи, которые неадекватно неагируют на карикатуры и за это людей убивают самыми жестокими способами - максимально наполненные духовно, с очень сильными моральным качествами. Но для меня именно они - дикари и варвары.
А те, кто рисует и публикует карикатуры на пророка Муххамеда, оскорбляя 1,9 млрд верующих по всему миру, для Вас кто?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.22 - 15:31
Цитата:
Опять мимо. Я в целом про население запада. А вы - про фанатиков.
...
Кстати... Попробуйте провести параллель...
Ислам возник в начале VII века. С этого времени прошло плюс-минус 1400 лет. Или XIV-XV века в исчислении ислама.
Посмотрите, что творилось в Европе в эти века о Рождества Христова.
И сравните.
[Исправлено: Skeptic, 20.06.2022 - 15:32]
maxsaf:
Но для меня именно они - дикари и варвары.
Но для меня именно они - дикари и варвары.
Опять мимо. Я в целом про население запада. А вы - про фанатиков.
...
Кстати... Попробуйте провести параллель...
Ислам возник в начале VII века. С этого времени прошло плюс-минус 1400 лет. Или XIV-XV века в исчислении ислама.
Посмотрите, что творилось в Европе в эти века о Рождества Христова.
И сравните.
[Исправлено: Skeptic, 20.06.2022 - 15:32]
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