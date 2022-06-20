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≡ Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44501
Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 11:39
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Своими силами ремонтируют дамбу жители села Ахмет Байтурсынулы в Костанайской области. Новое гидротехническое сооружение не прослужило и года с момента ввода в эксплуатацию. Его размыло во время паводка.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
123
Re: Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 11:39
#1
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Ну теперь всё с этим поселком понятно, тема для распила, потому как хрен знает где, хрен знает что и сколько.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16957
Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 11:45
#2
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Цитата:
Ильяс:
Ну теперь всё с этим поселком понятно, тема для распила, потому как хрен знает где, хрен знает что и сколько.

Хахаха, только с этим поселком? Руку дам на отсечение, что пилят везде))
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4797
Re: Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года
Отправлено: 20.06.22 - 12:27
#3
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не могу понять одного: когда кладут в карман деньги, почему не щелкает нигде,что есть вещи, от которых зависит жизнь людей. И не факт что твоих же родственников. Что ты будешь делать, к примеру, когда они в следствии твоей жадности могут погибнуть?
Почему после войны, в период существования СССР все что строилось - строилось, скажем так, на века. Возмущаются что все было серое, некрасивое, грубое, печальное... Зато сейчас "веселенькое", по новым технологиям ... и одноразовое. Почему не привлекают за это всё? Почему закрывают галаз и дальше выделяют на такое же одноразовое? Как явно стала проявляться необразованность, безграмотность тех, кто строит, проектирует и т.д. А ведь когда кричали (да и сейчас еще пытаются это делать, что учебные программы ужасные, образование никакое - никто не хотел слышать. Ведь в реальности нет специалистов - работники с юга, студенты на каникулах/ в свободное от учебы время - контингент, который никто специально не учит - так сами подсмотрели и типа спецы - и удобно т.к.дешевая раб.сила. Как еще долго мы протянем так? Стыдно за всё это! И почему мне за это стыдно? - не могу понять. Хотя, скорее - страшно - что дальше будет...
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