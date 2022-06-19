Отправлено: - 12:00

Don Julio: Странный способ отвести санкции, этож и #ежупонятно

Маркс: и ни о каком терпении или нетерпении речи идти не может.

Маркс:

Даже выпады против Казахстана от медийных личностей были спланированы для большей правдоподобности публичного открещивания Казахстана от России

Маркс:

На самом деле никто не может знать истинного положения вещей,

Цитата:Я рад что тебе всё понятно) Цитата:Да нет как раз таких высказывание токаева это репутационная потеря России которую ей придется терпетьДаже если весь этот спектакль согласован (для чего Назарбаев и ездил 12 июня в Москву) из песни слов не выкинешьВ России всё делается ради Пропаганды Война Даже началась чтобы глубинному народу красиво показать как Россия защищает своих4 месяца федеральные каналы не умолкают про победы,достижения импортазамещения,что весь мир поддерживает Россию но боятся США потому молчат а тут приезжает ближайший союзник и в лицо путину говорит что признавать ничего не будет,и орден мне ваш не нужен и вообще...И Путин на камеру проглотилИ Симонян которую поставили модератором специально тоже проглатилаХорошая мина при плохой игреНо народ в России не понял этого Цитата:Последние выпады даНо Россия с 18 года натравливает своих информационных собак на КазахстанЭто не могло быть игрой в долгую ради будущей войны и прицела обхода санкцийНет тогда цели были другие,надавить на токаева по вопросу поддержки РоссииА Токаев в ответ начал огрызатьсяЦитата:не беспокойтесь ЦРУ всё знает и всё понимает))Тут если ежу (дону Хулио) понятно то сотням аналитиков из развед-информ служб темболееИ если США надо будет они быстро перекроют России кислород в КазахстанеНо не делают этогоДержат на сладенькое пока Россия не влезет экономически и логичтикски сюда по крупному) а потом ловушка захлопнется