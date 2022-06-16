Отправлено: - 09:02

Козлов я:

И вот как тогда понимать слова админа:

maxsaf:

У сайта нг есть две версии, мобильная и десктопная.

Козлов я:

Ну не приснилось же это мне

Цитата:Цитата:Максаф прав, у нас адаптивная верстка сайта: в зависимости от устройства загружается тот или иной дизайн в браузере.Цитата:Может, я конечно погорячилась, сказав, что никогда приложения не было, но в последние 5 лет, что я здесь работаю, ни разу его не видела и не слышала (а все технические вопросы так или иначе на мне).Главред тоже разводит руками - не помнит. А он здесь практически с создания газеты работает...