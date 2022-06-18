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≡ Президент РК подписал указ о создании Национального...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44499
Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 18.06.22 - 06:40
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Президент РК подписал указ о создании Национального курултая, в его состав вошли депутаты Парламента, представители общественных советов, партий, отраслевых объединений. Поможет ли это развитию демократии в стране?
Результаты опроса

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16951
Re: Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 18.06.22 - 06:40
#1
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Третий пункт это ДА или НЕТ?)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3167
Re: Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 18.06.22 - 10:27
#2
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Цитата:
maxsaf:
ДА или НЕТ?


Скорее ДА: - подразумевается что КУРУЛТАЙ - это долгоиграющий проект Президента и призван развивать демократию в стране, лучше нежели НКВД или НСОД.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16951
Re: Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 18.06.22 - 22:19
#3
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Многовато НЕТ получается. Народ больше ни во что не верит? ))
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
803
Re: Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 18.06.22 - 23:00
#4
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Цитата:
maxsaf:
ни во что не верит?

ну так, пока не видно будет результатов - только самые отчаянные оптимисты сохранили веру)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25032
Re: Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 19.06.22 - 12:50
#5
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Цитата:
lavprof:
только самые отчаянные оптимисты сохранили веру)

Всего то, 10 человек? Отчаянных... :oops: :-P
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
803
Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 19.06.22 - 18:26
#6
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Цитата:
drakon:
Отчаянных...

возможно просто глупых)) или наоборот, самых умных)) время покажет
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
471
Re: Президент РК подписал указ о создании Национального...
Отправлено: 20.06.22 - 10:19
#7
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Цитата:
maxsaf:
Третий пункт это ДА или НЕТ?)

Исправили. Третий пункт - Да
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