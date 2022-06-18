Отправлено: - 10:02

Артем Марусич:

А умные как всегда против армий агрессивных стран (которые захватывают территории соседей) на территории собственной страны.

Артем Марусич:

Можно мне просить руководство страны, области, города - обеспечить мою безопасность? Ведь вроде эту роль на себя взяло государство?

Цитата:дак их и не было, силы ОДКБ и армия РФ - не одно и то же)Цитата:оно и так обеспечивает, не переживайте)