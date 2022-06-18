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≡ "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44499
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
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Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
803
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 20.06.22 - 10:02
#45
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Цитата:
Артем Марусич:
А умные как всегда против армий агрессивных стран (которые захватывают территории соседей) на территории собственной страны.

дак их и не было, силы ОДКБ и армия РФ - не одно и то же)

Цитата:
Артем Марусич:
Можно мне просить руководство страны, области, города - обеспечить мою безопасность? Ведь вроде эту роль на себя взяло государство?

оно и так обеспечивает, не переживайте)
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