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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2816
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 20:56
Цитата:
Ну не приснилось же это мне. Где-то месяца 4-5 у меня работало,а удалил примерно в феврале-марте. По рукам бы этим надавать. ЧТОБЫ ЗНАЛИ, КУДА ПАЛЬЦАМИ ТЫКАТЬ. Я думал, что у всех такое есть.
И вот как тогда понимать слова админа:
Цитата:
Добринцофф:
Товарищ из 2050
Товарищ из 2050
Ну не приснилось же это мне. Где-то месяца 4-5 у меня работало,а удалил примерно в феврале-марте. По рукам бы этим надавать. ЧТОБЫ ЗНАЛИ, КУДА ПАЛЬЦАМИ ТЫКАТЬ. Я думал, что у всех такое есть.
И вот как тогда понимать слова админа:
Цитата:
Rexyn:
Вы с телефона пользуетесь форумом?
Вы с телефона пользуетесь форумом?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8716
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 01:38
Цитата:
Я то же иногда с телефона пользуюсь,открываю браузер в смартфоне и захожу на НГ,жутко неудобно конечно,почему то постоянно выкидывает с авторизации,но в принципе всё работает.
Козлов я:
И вот как тогда понимать слова админа: Цитата: Rexyn: Вы с телефона пользуетесь форумом?
И вот как тогда понимать слова админа: Цитата: Rexyn: Вы с телефона пользуетесь форумом?
Я то же иногда с телефона пользуюсь,открываю браузер в смартфоне и захожу на НГ,жутко неудобно конечно,почему то постоянно выкидывает с авторизации,но в принципе всё работает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16950
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 06:27
Цитата:
У сайта нг есть две версии, мобильная и десктопная. На телефоне по умолчанию открывается мобильная. Если бы нг создали отдельное приложение, то оно скорее всего именно так бы и выглядело: один в один как мобильная версия. Разница между мобильной версией и приложением только в том, что приложение у вас будет в памяти телефона висеть и надоедливые уведомления вам отправлять, а так же подглядывать и подслушивать. В плане визуального оформления обо версии и мобильную и приложение можно сделать совершенно одинаковыми. Поэтому радуйтесь что у вас нет приложения НГ и спокойно пользуйтесь мобильной версией сайта. Сделать для этого иконку на рабочем столе вообще не проблема.
[Исправлено: maxsaf, 17.06.2022 - 06:28]
Козлов я:
И вот как тогда понимать слова админа:
И вот как тогда понимать слова админа:
У сайта нг есть две версии, мобильная и десктопная. На телефоне по умолчанию открывается мобильная. Если бы нг создали отдельное приложение, то оно скорее всего именно так бы и выглядело: один в один как мобильная версия. Разница между мобильной версией и приложением только в том, что приложение у вас будет в памяти телефона висеть и надоедливые уведомления вам отправлять, а так же подглядывать и подслушивать. В плане визуального оформления обо версии и мобильную и приложение можно сделать совершенно одинаковыми. Поэтому радуйтесь что у вас нет приложения НГ и спокойно пользуйтесь мобильной версией сайта. Сделать для этого иконку на рабочем столе вообще не проблема.
[Исправлено: maxsaf, 17.06.2022 - 06:28]
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 469
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 09:02
Цитата:
Цитата:
Максаф прав, у нас адаптивная верстка сайта: в зависимости от устройства загружается тот или иной дизайн в браузере.
Цитата:
Может, я конечно погорячилась, сказав, что никогда приложения не было, но в последние 5 лет, что я здесь работаю, ни разу его не видела и не слышала (а все технические вопросы так или иначе на мне).
Главред тоже разводит руками - не помнит. А он здесь практически с создания газеты работает...
Козлов я:
И вот как тогда понимать слова админа:
И вот как тогда понимать слова админа:
Цитата:
maxsaf:
У сайта нг есть две версии, мобильная и десктопная.
У сайта нг есть две версии, мобильная и десктопная.
Максаф прав, у нас адаптивная верстка сайта: в зависимости от устройства загружается тот или иной дизайн в браузере.
Цитата:
Козлов я:
Ну не приснилось же это мне
Ну не приснилось же это мне
Может, я конечно погорячилась, сказав, что никогда приложения не было, но в последние 5 лет, что я здесь работаю, ни разу его не видела и не слышала (а все технические вопросы так или иначе на мне).
Главред тоже разводит руками - не помнит. А он здесь практически с создания газеты работает...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 107
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 22:50
проехали...
[Исправлено: Эл-починно, 17.06.2022 - 23:28]
[Исправлено: Эл-починно, 17.06.2022 - 23:28]
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.22 - 14:31
Предложение Главному Редактору.
Переименуйте газету.
"Бежбармак с таксистом".
Будет полностью соответствовать.
Переименуйте газету.
"Бежбармак с таксистом".
Будет полностью соответствовать.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.22 - 16:19
Добавлю, что это самый мягкий
Вариант предлагаемого названия.
Другие у всех и так на слуху.
Вариант предлагаемого названия.
Другие у всех и так на слуху.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14588
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.22 - 16:34
Цитата:
Хм..
Наша Газета похожа на бежбармак?
А таксист это их курьер, распространитель?
alex_60:
Предложение Главному Редактору. Переименуйте газету. "Бежбармак с таксистом". Будет полностью соответствовать.
Предложение Главному Редактору. Переименуйте газету. "Бежбармак с таксистом". Будет полностью соответствовать.
Хм..
Наша Газета похожа на бежбармак?
А таксист это их курьер, распространитель?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1417
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.06.22 - 00:35
Цитата:
Хочу узнать у мадемуазель!
Таки заметил одну интересную весчь, что когда по понедельникам и четвергам, наступает день Правды и Очищения от Грехов, над некоторыми пользователями начинает выступать скромность и стеснительность, и оны начинают либо писать коменты больше чтобы достичь заветных 30 сребреников или молчать чтоб не настучать себе лишнюю карму в виде 3 нарушений.
И как бы было бы для них приятно и успокоительно, если бы чистка была бы заранее неизвестна!
Предлагаю изменить и не оповещать, для удовольствия пользователей знаковыйы дни, чтоп сделать для их суприз и приятность!
Им бы я щетаю пондравилось бы. Но заранее знаю, что у Уважаемой Редакции опять, как всегда нет возможности...
Что, несомненно, печально, не иметь возможности!
Rexyn:
Хочу узнать у мадемуазель!
Таки заметил одну интересную весчь, что когда по понедельникам и четвергам, наступает день Правды и Очищения от Грехов, над некоторыми пользователями начинает выступать скромность и стеснительность, и оны начинают либо писать коменты больше чтобы достичь заветных 30 сребреников или молчать чтоб не настучать себе лишнюю карму в виде 3 нарушений.
И как бы было бы для них приятно и успокоительно, если бы чистка была бы заранее неизвестна!
Предлагаю изменить и не оповещать, для удовольствия пользователей знаковыйы дни, чтоп сделать для их суприз и приятность!
Им бы я щетаю пондравилось бы. Но заранее знаю, что у Уважаемой Редакции опять, как всегда нет возможности...
Что, несомненно, печально, не иметь возможности!
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