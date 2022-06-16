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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2816
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.22 - 20:56
#4631
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Цитата:
Добринцофф:
Товарищ из 2050

Ну не приснилось же это мне. Где-то месяца 4-5 у меня работало,а удалил примерно в феврале-марте. По рукам бы этим надавать. ЧТОБЫ ЗНАЛИ, КУДА ПАЛЬЦАМИ ТЫКАТЬ. Я думал, что у всех такое есть.
И вот как тогда понимать слова админа:
Цитата:
Rexyn:
Вы с телефона пользуетесь форумом?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8716
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 01:38
#4632
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Цитата:
Козлов я:
И вот как тогда понимать слова админа: Цитата: Rexyn: Вы с телефона пользуетесь форумом?

Я то же иногда с телефона пользуюсь,открываю браузер в смартфоне и захожу на НГ,жутко неудобно конечно,почему то постоянно выкидывает с авторизации,но в принципе всё работает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16950
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 06:27
#4633
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Цитата:
Козлов я:
И вот как тогда понимать слова админа:

У сайта нг есть две версии, мобильная и десктопная. На телефоне по умолчанию открывается мобильная. Если бы нг создали отдельное приложение, то оно скорее всего именно так бы и выглядело: один в один как мобильная версия. Разница между мобильной версией и приложением только в том, что приложение у вас будет в памяти телефона висеть и надоедливые уведомления вам отправлять, а так же подглядывать и подслушивать. В плане визуального оформления обо версии и мобильную и приложение можно сделать совершенно одинаковыми. Поэтому радуйтесь что у вас нет приложения НГ и спокойно пользуйтесь мобильной версией сайта. Сделать для этого иконку на рабочем столе вообще не проблема. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 17.06.2022 - 06:28]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
469
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 09:02
#4634
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Цитата:
Козлов я:
И вот как тогда понимать слова админа:


Цитата:
maxsaf:
У сайта нг есть две версии, мобильная и десктопная.

Максаф прав, у нас адаптивная верстка сайта: в зависимости от устройства загружается тот или иной дизайн в браузере.

Цитата:
Козлов я:
Ну не приснилось же это мне

Может, я конечно погорячилась, сказав, что никогда приложения не было, но в последние 5 лет, что я здесь работаю, ни разу его не видела и не слышала (а все технические вопросы так или иначе на мне).
Главред тоже разводит руками - не помнит. А он здесь практически с создания газеты работает...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
107
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.06.22 - 22:50
#4635
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проехали... :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.06.2022 - 23:28]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.22 - 14:31
#4636
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Предложение Главному Редактору.
Переименуйте газету.
"Бежбармак с таксистом".
Будет полностью соответствовать.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.22 - 16:19
#4637
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Добавлю, что это самый мягкий
Вариант предлагаемого названия.
Другие у всех и так на слуху.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14588
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.22 - 16:34
#4638
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Цитата:
alex_60:
Предложение Главному Редактору. Переименуйте газету. "Бежбармак с таксистом". Будет полностью соответствовать.

Хм..
Наша Газета похожа на бежбармак?
А таксист это их курьер, распространитель?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1417
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.06.22 - 00:35
#4639
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Цитата:
Rexyn:

Хочу узнать у мадемуазель!
Таки заметил одну интересную весчь, что когда по понедельникам и четвергам, наступает день Правды и Очищения от Грехов, над некоторыми пользователями начинает выступать скромность и стеснительность, и оны начинают либо писать коменты больше чтобы достичь заветных 30 сребреников или молчать чтоб не настучать себе лишнюю карму в виде 3 нарушений.
И как бы было бы для них приятно и успокоительно, если бы чистка была бы заранее неизвестна!
Предлагаю изменить и не оповещать, для удовольствия пользователей знаковыйы дни, чтоп сделать для их суприз и приятность!
Им бы я щетаю пондравилось бы. Но заранее знаю, что у Уважаемой Редакции опять, как всегда нет возможности...
Что, несомненно, печально, не иметь возможности!
:lol: :lol: :lol:
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