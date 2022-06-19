Отправлено: - 23:04

Скорее всего, именно такая позиция Токаева была достигнута в результате договорённости с российской стороной

Цитата:Очень правдоподобный спектакль получается,скажу я вам. Особенно с курсом рубля по 8 тенге, словно мы не импортируем порядка 80% товаров из России, а наоборот - гордо экспортируем столько же туда...!?