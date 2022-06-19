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≡ «Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44499
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 18:18
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На ПМЭФ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР от Украины. На следующий день Константин Затулин выступил с угрозами, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16945
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 22:43
#30
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Цитата:
Skeptic:
Запад ничего мимо ушей не пропускает.

А давайте проверим. Посмотрим, как запад на это высказывание отреагировал. Вы поищите, и я поищу, потом спишемся
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16945
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 22:47
#31
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Цитата:
Skeptic:

Ввожу в гугл tokayev taiwan news и вышло всего пару сайтов казахстанских и тайваньских. Тупо сделали вид что он ничего не говорил. Может вам удастся что-то найти :lol:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
883
Re: «Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал...
Отправлено: 19.06.22 - 23:04
#32
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Цитата:
Скорее всего, именно такая позиция Токаева была достигнута в результате договорённости с российской стороной

Очень правдоподобный спектакль получается,скажу я вам. Особенно с курсом рубля по 8 тенге, словно мы не импортируем порядка 80% товаров из России, а наоборот - гордо экспортируем столько же туда...!?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16945
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 23:12
#33
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Цитата:
KOS77:
Очень правдоподобный спектакль получается,скажу я вам. Особенно с курсом рубля по 8 тенге

Без спектакля уже было бы по 10 :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
431
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 23:18
#34
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Цитата:
maxsaf:
А давайте проверим.

Вы невнимательно прочитали мой комментарий. Повторю здесь полностью:
"Запад ничего мимо ушей не пропускает. Всё записывает. И использует, если случай выпадет. Другой вопрос, что сейчас западу не до этого. Быть бы живу."
...
Ключевые слова: "использует, если случай выпадет" и "западу не до этого".
Так что, не надо ничего искать. Не теряйте зря время. :-)
Само всплывёт, если что. :-)
Профайл
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