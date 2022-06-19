Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...

Отправлено: - 22:17

статья может и интересная , даже актуальная в Узбекистане. Но зачем сюда в НГ ее? только чтобы место заполнить? У нас тут и своих вопросов хоть завались