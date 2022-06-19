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≡ Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе в Узбекистане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44499
Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе в Узбекистане
Отправлено: 19.06.22 - 14:12
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Мать девушки подтвердила, что зять извинился. Она также рассказала, что свадьба продолжилась после извинений со стороны родственников жениха.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25032
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 14:12
#1
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Ну, очень ценная - информация... :lol: ;-)
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
56
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 15:20
#2
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А что дальше будет. Если уже начал
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5343
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 15:34
#3
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Следом заехать по физиономии горе-жениха видимо некому было, надо невесте рвать оттуда, пока трупп не вынесли
...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1412
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 20:32
#4
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Цитата:
drakon:
Ну, очень ценная - информация...

Очень!
Всеж вокруг за них переживали. Гадали, извинится иди нет.
И тут на тебе, свежая новость на НГ-извинился!
Сразу отлегло
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
183
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 20:47
#5
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Это же неадекват конченный. "Рука сама полетела" - неконтролируемые реакции, они считают, что это нормально. Извинился он - хи-хи. В следующий раз нож сам полетит - извинится перед родителями, и снова женится пойдёт.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
336
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 22:17
#6
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статья может и интересная , даже актуальная в Узбекистане. Но зачем сюда в НГ ее? только чтобы место заполнить? У нас тут и своих вопросов хоть завались
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16945
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 23:03
#7
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Там наверное тамада полил масло в огонь, типа кто победит, тот в доме хозяин. Для дикарямбы исход конкурса неприемлемый :lol:
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