Отправлено: - 21:39

abaika95:

Или решил раз война началась опасно теперь сидеть на форуме со своего номера(мало ли сбу найдет) и перелагинил аккаунт на номер жены?

Цитата:Сто пудов вы им все сведения сливаетеИнтересно, они в курсе как вы их до заварушка называли? Не обижаются?