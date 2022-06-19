Отправлено: - 20:39

111:

К Назарбаеву я как и говорил, относился на отлично с 2001 по 2012 примерно.

111:

Сейчас к Токаеву на отлично.

[Исправлено: Don Julio, 19.06.2022 - 20:40]

Цитата:А и зачем, тогда, как свободный гражданин свободной страны, вопреки собственным убеждениям, лицемеря, продолжал его выбирать и путь для своих детей?Почему не мог прямо и открыто, не закрываясь кухаркинзат, высказать чем недоволен, а вместо этого прославляя в своих комментах Елбасы?Цитата:Почему не защищал ево от 20000 террористов, предпочтя тёплый грушевый и мяхкий кухаркинзат и вместо тебя его спасали русские Вани из Рязани и буряты из Москвы?Для тебя важно, чтобы тебя защищал Путин?