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≡ Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44499
Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 08:30
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«Моя задача - осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в будущее», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время официального визита в Кыргызстан в мае 2022 года. Вот тебе и раз. Нурсултан НАЗАРБАЕВ не устает повторять, что он построил процветающее государство, а оказывается, еще надо только открывать дорогу в светлое будущее нашего народа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5343
Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 08:30
#1
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Похоже, сгущаются тучи над ушедшим президентом, что ни день, летят камни в его огород и каждый раз булыжники покрупнее. То что шепотом было от запрещенных оппозиционеров, теперь уже во всеуслышание от любого кому не день. Как же мудрая политика от самого мудрейшего, помню Перуашев даже зарыдал узнав об отставке.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
334
Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 08:39
#2
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да, с ремонтом газопровода можно было бы и в мае-июне определиться. Остальные месяцы уже будут неудобными по многим параметрам. А то что во главе у нас такие правители- часть от старой команды, часть бестолковых болашаковцев-это наша беда.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25032
Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 13:00
#3
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Цитата:

И как тут ждать светлого будущего?

Без сахара...
:lol: ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2961
Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 13:20
#4
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И как тут ждать светлого будущего?

Два года тому назад с деятелем ОМ беседовал на площадке форума, но он того, покинул нас, надеюсь жив и здоров. Там за светлое будущее отмечали, однако до сих пор светлого будущего не видим. Цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют.

Подробнее здесь:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
23
Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 14:43
#5
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...так чё получается это самое светлое будущее в 2030 году отменяется,рекламные плакатики то сняли?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
802
Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 18:21
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
светлое будущее в 2030 году отменяется

переносится на 2050 видимо) но это не точно)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1408
Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее
Отправлено: 19.06.22 - 20:44
#7
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Цитата:
Из процветающей страны в светлое будущее

Уже пора покупать солнцезащитные очки, чтоб не ослепнуть от света проистекающего от светлого будущего?
Или таки ещё можно подождать?
:lol:
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