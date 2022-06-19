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≡ «Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44499
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 18:18
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На ПМЭФ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР от Украины. На следующий день Константин Затулин выступил с угрозами, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной».
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2200
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 20:35
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Почему молодец Токаев,а слава Украине?

Потому что в голове у него бушует грузинский грушевый.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1408
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 20:39
#16
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Цитата:
111:
К Назарбаеву я как и говорил, относился на отлично с 2001 по 2012 примерно.

А и зачем, тогда, как свободный гражданин свободной страны, вопреки собственным убеждениям, лицемеря, продолжал его выбирать и путь для своих детей?
Почему не мог прямо и открыто, не закрываясь кухаркинзат, высказать чем недоволен, а вместо этого прославляя в своих комментах Елбасы?
Цитата:
111:
Сейчас к Токаеву на отлично.

Почему не защищал ево от 20000 террористов, предпочтя тёплый грушевый и мяхкий кухаркинзат и вместо тебя его спасали русские Вани из Рязани и буряты из Москвы?
:lol:
Для тебя важно, чтобы тебя защищал Путин?

[Исправлено: Don Julio, 19.06.2022 - 20:40]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1408
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 20:53
#17
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Цитата:
111:
Его вынудила сказать прямо в глаза война в Украине, ее защитники, ее мужественность непоколебимость перед каким то Путиным, защита своего суверинитета.

Даж чтож такого сказал Токаев Путину?
Или ты тоже стал из #кухаркинзат, превращться в #ежупонятно, читая на расстоянии мысли своего Президента, ты уж, не стесняйся, Обьясни!
Цитата:
111:
Казахстан пока косвенно подлерживает Украину, но после прямых слов Токаева, прямого посылания, Казахстан думаю будет более открыто поддерживать народ

И как?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16932
«Держать при себе» мнение о Казахстане посоветовал единороссу вице-спикер сената России
Отправлено: 19.06.22 - 20:57
#18
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Цитата:
Don Julio:
И как?

Может поедая барашка на термомиксе, зарезанного в подьезде? :lol:
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