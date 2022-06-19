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≡ Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе в Узбекистане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44498
Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе в Узбекистане
Отправлено: 19.06.22 - 14:12
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Мать девушки подтвердила, что зять извинился. Она также рассказала, что свадьба продолжилась после извинений со стороны родственников жениха.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25030
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 14:12
#1
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Ну, очень ценная - информация... :lol: ;-)
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
56
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 15:20
#2
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А что дальше будет. Если уже начал
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5343
Re: Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе...
Отправлено: 19.06.22 - 15:34
#3
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Следом заехать по физиономии горе-жениха видимо некому было, надо невесте рвать оттуда, пока трупп не вынесли
...
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