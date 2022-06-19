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И как тут ждать светлого будущего?Два года тому назад с деятелем ОМ беседовал на площадке форума, но он того, покинул нас, надеюсь жив и здоров. Там за светлое будущее отмечали, однако до сих пор светлого будущего не видим. Цитирую отрывок:Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют.Подробнее здесь: