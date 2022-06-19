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≡ "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44498
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
Отправлено: 19.06.22 - 12:35
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Глава региона сразу попросил «поднимать не частные вопросы, ведь для этого есть личные приемы, а поднимать вопросы, которые волнуют общественность». Призыв зачастую оставался неуслышанным.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25030
Re: "Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не...
Отправлено: 19.06.22 - 12:35
#1
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Ну, что? Навели - порядок,
в городе?... :lol: ;-)
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