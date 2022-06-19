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"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
"Давайте договоримся, чтобы никто дифирамбы не пел" - Как аким области отвечал на вопросы жителей Костаная
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