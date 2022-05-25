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≡ Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44496
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 09:26
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Также финансист, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, возложил вину за европейскую газовую зависимость от России непосредственно на "специальные соглашения" экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1342
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 17:17
#120
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Мир заходится в очередной антироссийской истерике — на этот раз страна, блокируя экспорт зерна из Украины, якобы обрекает несчастный мир на голод. Но даже простой анализ цифр показывает беспочвенность всех этих обвинений.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
348
Re: Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой...
Отправлено: 25.05.22 - 17:21
#121
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Цитата:
Горожанин_kst:

да нет это уже по праву сильного, правда обещают какую то хорошую цену, но только в Волгоград, даже если в Египте цена будет лучше
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2599
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 17:31
#122
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Цитата:
viktorian85:
Украинцы осознали всё и теперь массово сдаются в плен. Не хотят умирать за америкосов. Молодцы. Одумались.

расскажите, каким образом они за "америкосов" умирают?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1342
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 18:03
#123
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Цитата:
юля елиссева:
расскажите, каким образом они за "америкосов" умирают?

Украина - марионетка в руках США. Американцы воюют с Россией украинцами.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
399
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 18:09
#124
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Цитата:
юля елиссева:
расскажите, каким образом они за "америкосов" умирают?

Украинцы это пушечное мясо в руках Америки. Даже америкосы говорят что они рады что с русскими воюем не мы, а наши рабы украинцы. Там главный в сенате какой-то это говорил недавно. Потом слова его подправили. Но как говорится первое слово дороже второго. Радует что большинство украинцев это осознаёт. Но так как у власти сейчас нацисты и рабы америкосов то большинство ничего пока сделать не может. Вот антифашисты то бишь союзные войска сейчас бьют нацистскую сволочь чтобы народ Украины жил снова не боясь ничего.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1342
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 18:49
#125
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Судя по глазам, деда в Швейцарии нормально накурили и он тоже наконец-то вступил в культ, в котором роль верховного божества исполняет президент России Путин. Давно пора, перспективный культ, очень успешный. Там за двадцать лет этих побеждателей уже вагон и малая тележка набралась, уже все, кому не лень, побеждали. В итоге платят за энергоресурсы в рублях, а Россия воссоединилась с Крымом и вскоре прирастёт ещё минимум пятью новыми областями. Ни газ за двадцать лет не отжали, ни нефть, ни продовольствие, ни рынок вооружений - но побеждать надо, конечно. Так и живут: от закладки до закладки, но все как будто при деле.

[Исправлено: гражданин СССР, 25.05.2022 - 18:50]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
348
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 19:06
#126
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К тому о чем говорят иностранные военные эксперты, что у России уже не хватает войск для продолжения военных действий. Госдума , а за ней Совет Федерации отменил верхний потолок по возрасту для службы по контракту. Раньше он составлял 40 лет, теперь до окончания трудоспособного возраста, т.е до пенсии
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1944
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 22:06
#127
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Цитата:
saba:

Это не об "окончании" войск ;-) Это о военных "пенсионерах", отслуживших в спецподразделениях и ВС. Люди полны сил, и рвутся в бой. "Нет преград для патриотов"(с) ДМБ
и не "т е. до пенсии", а до 50 лет

[Исправлено: Горожанин_kst, 25.05.2022 - 22:08]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2960
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 22:54
#128
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Цитата:
Горожанин_kst:
и не "т е. до пенсии", а до 50 лет


Не до 50 лет, в Законе отмечено возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, значит до 65 лет.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2960
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 22:58
#129
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Цитата:
Kairat stayer:
Не до 50 лет, в Законе отмечено возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, значит до 65 лет.


В сайте Гос.Думы РФ указано: По действующему законодательству его вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2960
Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 19.06.22 - 11:55
#130
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ещё раз, повторю и про Гарпуны, не будет их там. Иначе, при смене характера военных действий, случится то, чего не хотелось бы никому. И чего вслух лучше не поминать. В отличие от Вас, Пентагон отдает себе в этом отчёт, и на рожон не полезет.


ВСУ использовала 2 ракеты гарпун и потопила российское буксирное судно Василий Бех.

Украинские войска нанесли удар по российскому буксиру ракетой Harpoon американского производства, заявил представитель Пентагона журналисту The Washington Post Дэну Ламоту.

Здесь:
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