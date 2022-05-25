Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны
Отправлено: 25.05.22 - 09:26
Также финансист, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, возложил вину за европейскую газовую зависимость от России непосредственно на "специальные соглашения" экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой. Читать новость
Мир заходится в очередной антироссийской истерике — на этот раз страна, блокируя экспорт зерна из Украины, якобы обрекает несчастный мир на голод. Но даже простой анализ цифр показывает беспочвенность всех этих обвинений.
юля елиссева: расскажите, каким образом они за "америкосов" умирают?
Украинцы это пушечное мясо в руках Америки. Даже америкосы говорят что они рады что с русскими воюем не мы, а наши рабы украинцы. Там главный в сенате какой-то это говорил недавно. Потом слова его подправили. Но как говорится первое слово дороже второго. Радует что большинство украинцев это осознаёт. Но так как у власти сейчас нацисты и рабы америкосов то большинство ничего пока сделать не может. Вот антифашисты то бишь союзные войска сейчас бьют нацистскую сволочь чтобы народ Украины жил снова не боясь ничего.
Судя по глазам, деда в Швейцарии нормально накурили и он тоже наконец-то вступил в культ, в котором роль верховного божества исполняет президент России Путин. Давно пора, перспективный культ, очень успешный. Там за двадцать лет этих побеждателей уже вагон и малая тележка набралась, уже все, кому не лень, побеждали. В итоге платят за энергоресурсы в рублях, а Россия воссоединилась с Крымом и вскоре прирастёт ещё минимум пятью новыми областями. Ни газ за двадцать лет не отжали, ни нефть, ни продовольствие, ни рынок вооружений - но побеждать надо, конечно. Так и живут: от закладки до закладки, но все как будто при деле.
К тому о чем говорят иностранные военные эксперты, что у России уже не хватает войск для продолжения военных действий. Госдума , а за ней Совет Федерации отменил верхний потолок по возрасту для службы по контракту. Раньше он составлял 40 лет, теперь до окончания трудоспособного возраста, т.е до пенсии
Kairat stayer: Не до 50 лет, в Законе отмечено возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, значит до 65 лет.
В сайте Гос.Думы РФ указано: По действующему законодательству его вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста.
Горожанин_kst: Ещё раз, повторю и про Гарпуны, не будет их там. Иначе, при смене характера военных действий, случится то, чего не хотелось бы никому. И чего вслух лучше не поминать. В отличие от Вас, Пентагон отдает себе в этом отчёт, и на рожон не полезет.
ВСУ использовала 2 ракеты гарпун и потопила российское буксирное судно Василий Бех.
Украинские войска нанесли удар по российскому буксиру ракетой Harpoon американского производства, заявил представитель Пентагона журналисту The Washington Post Дэну Ламоту.
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