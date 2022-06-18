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"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
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Я робот(Пользователи)
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"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН.
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"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:14
А какие теперь угрозы..
Боже, моя девятиэтажка будет одной из первых под обстрелом..
«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», – цитирует слова политика Lenta.ru.
Боже, моя девятиэтажка будет одной из первых под обстрелом..
«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», – цитирует слова политика Lenta.ru.
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:15
О как..
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от награждения российским орденом Александра Невского. Он объяснил это тем, что до завершения президентских полномочий решил не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от награждения российским орденом Александра Невского. Он объяснил это тем, что до завершения президентских полномочий решил не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:23
Цитата:
А не, так не пойдёт. Мне до вашего уровня далеко конечно! но всё же давайте по порядку. Цитата:
Я тут уточню. Здравомыслящие просто переживали? Так?
И таки да, как же вышло с РБ?
Здравомыслящие конечно как всегда победили, а идиоты хлопали в ладоши?
Хотя при таком раскладе я всё же сомневаюсь, кто тут больший Идиот!
Артем Марусич:
Я не знаю, на чем основаны переживания идиотов и были ли они.
Я не знаю, на чем основаны переживания идиотов и были ли они.
А не, так не пойдёт. Мне до вашего уровня далеко конечно! но всё же давайте по порядку. Цитата:
Артем Марусич:
здравомыслящие люди переживали о возможной потери суверенитета, как это вышло с РБ.
здравомыслящие люди переживали о возможной потери суверенитета, как это вышло с РБ.
Я тут уточню. Здравомыслящие просто переживали? Так?
И таки да, как же вышло с РБ?
Здравомыслящие конечно как всегда победили, а идиоты хлопали в ладоши?
Хотя при таком раскладе я всё же сомневаюсь, кто тут больший Идиот!
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:27
А вот почему ещё Токаев это сказал..
В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за проведение референдума в Казахстане по вопросу «воссоединения» с Россией. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что «Центральная Азия — это русская земля».
В марте депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил включить Казахстан и ряд других стран в зону «демилитаризации» и «денацификации». Документ с этим предложением на бланке Мосгордумы в Facebook опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.
Кроме того, с критикой властей Казахстана выступал Тигран Кеосаян. На своем YouTube-канале он возмутился..
В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за проведение референдума в Казахстане по вопросу «воссоединения» с Россией. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что «Центральная Азия — это русская земля».
В марте депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил включить Казахстан и ряд других стран в зону «демилитаризации» и «денацификации». Документ с этим предложением на бланке Мосгордумы в Facebook опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.
Кроме того, с критикой властей Казахстана выступал Тигран Кеосаян. На своем YouTube-канале он возмутился..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 410
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 01:54
Самое вкусное то пропустили вы.
Слова того же депутата:
Цитата:
Цитата:
Пока наши идиоты смотрят фашистскую пропаганду и ассоциируют себя с «Мы» и «Наши» из уст пропагандистов, для русских фашистов казахстанцы это давно уже «Они». И к нам ровно те же «претензии», что были к другим странам, на которые в итоге напали. Базы США, био лаборатории, не совсем наши территории, территории где живут «Наши» которых притесняют. Переход на латинский алфавит - для этих нацистов это вполне себе повод, чтоб разбомбить соседей.
Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.
Слова того же депутата:
Цитата:
Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населённых пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном.
Цитата:
111:
«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», – цитирует слова политика Lenta.ru.
«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», – цитирует слова политика Lenta.ru.
Пока наши идиоты смотрят фашистскую пропаганду и ассоциируют себя с «Мы» и «Наши» из уст пропагандистов, для русских фашистов казахстанцы это давно уже «Они». И к нам ровно те же «претензии», что были к другим странам, на которые в итоге напали. Базы США, био лаборатории, не совсем наши территории, территории где живут «Наши» которых притесняют. Переход на латинский алфавит - для этих нацистов это вполне себе повод, чтоб разбомбить соседей.
Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 02:01
Цитата:
Я смотрю у "уважаемых" ограниченный словесный запас.
Кроме идиотов ничего не знают? Так трогательно и жаль одновременно.
А сами себя интересно к суперчеловекам наверное относят?
Артем Марусич:
Пока наши идиоты смотрят фашистскую пропаганду
Пока наши идиоты смотрят фашистскую пропаганду
Я смотрю у "уважаемых" ограниченный словесный запас.
Кроме идиотов ничего не знают? Так трогательно и жаль одновременно.
А сами себя интересно к суперчеловекам наверное относят?
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 02:04
Цитата:
Вы опять всех под одну гребёнку, что то на бомбить заклинило?
[Исправлено: Эл-починно, 19.06.2022 - 10:11]
Артем Марусич:
Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.
Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.
Вы опять всех под одну гребёнку, что то на бомбить заклинило?
[Исправлено: Эл-починно, 19.06.2022 - 10:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5542
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 02:06
Цитата:
----Вас ?? Кого ?? Именно вас , спрятавшихся за бугром ??? В США ??
Артем Марусич:
что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.
что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.
----Вас ?? Кого ?? Именно вас , спрятавшихся за бугром ??? В США ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1342
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 05:44
Цитата:
Он журналист!!!!
Эл-починно:
А сами себя интересно к суперчеловекам наверное относят?
А сами себя интересно к суперчеловекам наверное относят?
Он журналист!!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5341
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 08:14
Кто ж вам, как той тёще,нужен, то!? Кого хотите то?[/b]
Смелые заявления президента Токаева не стоит принимать за чистую монету, учитывая что последний учился в МГУ, женился на русской, которая живёт в центре Москвы, там же и дети. Однако, соглашается с Путиным и в унисон запевать с ним было бы не очень хорошо для страны которую он представляет. У него такое же положение как у Зели, не может он быть самостоятельным
Смелые заявления президента Токаева не стоит принимать за чистую монету, учитывая что последний учился в МГУ, женился на русской, которая живёт в центре Москвы, там же и дети. Однако, соглашается с Путиным и в унисон запевать с ним было бы не очень хорошо для страны которую он представляет. У него такое же положение как у Зели, не может он быть самостоятельным
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 09:38
Цитата:
А мы-то уже не знали что и думать. А товарищ, оказывается, давно под мухой сидит. Вот что признание животворящее делает.
abaika95:
Нам уже на семью выдали 4 "мухи"
Нам уже на семью выдали 4 "мухи"
А мы-то уже не знали что и думать. А товарищ, оказывается, давно под мухой сидит. Вот что признание животворящее делает.
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 09:46
Цитата:
Вот американцы, сразу видно типичных милитаристов. Чуть что, сразу окопы рыть, ежиков уничтожать. На самом деле нужно бешбармак варить, готовиться встречать дорогих гостей.
Артем Марусич:
Да что толку уже говорить, нужно окопы рыть в северных областях, ежи противотанковые варить, готовиться встречать «освободителей».
Да что толку уже говорить, нужно окопы рыть в северных областях, ежи противотанковые варить, готовиться встречать «освободителей».
Вот американцы, сразу видно типичных милитаристов. Чуть что, сразу окопы рыть, ежиков уничтожать. На самом деле нужно бешбармак варить, готовиться встречать дорогих гостей.
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 09:51
Цитата:
Некоторым и года хватило в Америке, чтобы кроме как о бомбежках и поговорить было не о чем. Ненависть так и плещет, видать жизнь не сладкая, переезд не оправдал надежд.
Артем Марусич:
Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить
Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить
Некоторым и года хватило в Америке, чтобы кроме как о бомбежках и поговорить было не о чем. Ненависть так и плещет, видать жизнь не сладкая, переезд не оправдал надежд.
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