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≡ Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат благонадежности»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44495
Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат благонадежности»
Отправлено: 19.06.22 - 09:28
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Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат благонадежности», сообщает КазТАГ со ссылкой на президента международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамару КАЛЕЕВУ.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5341
Re: Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат...
Отправлено: 19.06.22 - 09:28
#1
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Такое мог придумать чиновник с советской закалкой, где запрещать как забор обоссать, но время то другое. Телеканал Гульжан Ергалиевой елмедия и другие подобные рупоры где сидят думающие люди и провластные каналы как небо и земля, когда уже возьмутся за ум
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16930
Re: Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат...
Отправлено: 19.06.22 - 09:39
#2
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Цитата:
Например, предлагается регистрировать блогеров и кое-кого из них даже подкармливать.

Главное - не перекормить, а то пухлыми пальчиками неудобно текст печатать :lol:
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