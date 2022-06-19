Re: Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат...

Отправлено: - 09:28

Такое мог придумать чиновник с советской закалкой, где запрещать как забор обоссать, но время то другое. Телеканал Гульжан Ергалиевой елмедия и другие подобные рупоры где сидят думающие люди и провластные каналы как небо и земля, когда уже возьмутся за ум