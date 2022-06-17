Отправлено: - 18:20

abaika95:

Брались уже один раз 30 тысяч холодных парней из россии могут это подтвердить)

abaika95:

Вас и так сутками заставляют тут пахать а до конца явно уже не выдержите)

Цитата:Не брались ещё.Цитата:Я тут пару раз в месяц захожу в отличии от нурбота который тут сутками сидит и слова плохого про КЗ не скажи тут же плакать и защищать будет.