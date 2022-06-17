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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44495
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
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Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12665
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 17:53
#180
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Цитата:
maxsaf:
Нет ответа? Ну я так и думал)

Думали что? Что нибудь ответа? Потому нудили всё это время чтобы нудеть и думать?)
Хмм тактика конечно прям таки скажем...
Цитата:
maxsaf:
Это будет ролик в тиктоке "денацификация абаек

У вас от слова сахар во рту слаще становится?)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
399
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 18:20
#181
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Цитата:
abaika95:
Брались уже один раз 30 тысяч холодных парней из россии могут это подтвердить)

Не брались ещё.
Цитата:
abaika95:
Вас и так сутками заставляют тут пахать а до конца явно уже не выдержите)

Я тут пару раз в месяц захожу в отличии от нурбота который тут сутками сидит и слова плохого про КЗ не скажи тут же плакать и защищать будет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
106
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 18:38
#182
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Цитата:
Vit:
Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории. А когда России надоело упрашивать Киев оставить в покое Донбасс и всё таки решились на войну. То сразу зашумели русофобы. Статьи начали писать.

Абсолютно верно. Двойные стандарты - они такие. Тут вижу, тут не вижу.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2197
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 20:09
#183
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Нет, понятно, что г-жа Ведлер всеми силами выступает за перевод времени и готова на любые подвиги ради этого, но такого самопожертвования от нее не ожидали даже самые ярые оппоненты. Вон и непримиримый abaika95 встал в ступор и не смог спеть привычную антиведлеровскую песнь, потому что враг его врагов должен почитаться за друга.

Конечно, с такими заявлениями о Родине, мире во всем мире и "убитой правде" статус Ведлер в жидких либеральных кругах взлетел до небес. Ведь у либерастов главное не упоминать Олеся Бузину, Павла Шеремета, облитую кислотой Екатерину Гидзюк, Елену Ноздровскую и других пострадавших от нацистского режима. Говоря, что "Мой Казахстан - это сейчас островок спокойствия и безмятежности" необходимо тут же забыть январские события, когда весь этот островок едва не сгорел, если бы вовремя не подоспели так ненавидимые г-жой Ведлер пожарные расчеты.

Однако же, если этот шаг сближения с бездарной оппозицией и горлопанами сделан г-жой Ведлер не для глубокого внедрения в структуры противников с прогрессивными целями, то вряд ли ей светит дальнейшая поддержка основной части общества. Хотя, может быть, их просто запугали, так что даже г-н Денисов на страницах НГ начал путаться в заявляемых приоритетах? Да и сама статья изобилует многочисленными противоречиями, закрашенными избыточным пафосом. Впрочем, как и всегда у либерасьон де фуа...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
799
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 21:46
#184
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Цитата:
Маркс: непримиримый abaika95 встал в ступор и не смог спеть привычную антиведлеровскую песнь

он пропел кусочек в другой теме) не удержался таки)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16930
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 21:52
#185
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Цитата:
abaika95:
Этот феномен как раз и показывает почему наши обиженные форумчане с Германии и Канады так яро топят за путинскую власть и войну

Где я топил за войну или за путинскую власть? Моя миссия намного проще: зашел, пнул, вышел :lol:
Просто от того в какой нерв попадаю - у вас отдает в соответствующем месте)) Вам кажется что я в политику лезу, в тему войны лезу, вообще во все темы подряд лезу. Но это не так. Я лезу туда где есть вы :lol:

Для сведения: я не обсуждаю ни один из этих вопросов ни в одной другой соцсети. А почему? Потому что вы тут, на форуме НГ :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.06.2022 - 21:57]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3165
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 22:38
#186
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Цитата:
abaika95:
Российское Общество на 78 % поддерживает убийство детей и стариков


Неверная и высосанная из пальца информация: - ВСЕ мои родственники проживающие в России (Саратовская, Самарская области) НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ войну, как не поддерживают Путина именно в этом вопросе большинство россиян. Из-за чувства страха перед властями и инстинкта самосохранения прямо и открыто НИКТО не выражают свою позицию. Открыто и реально прямо поддерживают Путина в его агрессии против Украины, процентов 10 россиян, не больше. Так мне родственники сказали, когда приезжали в гости: - там, у себя, они этого не сказали бы. Все хотят элементарно ЖИТЬ.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1402
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 22:49
#187
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Сама автор, предположу, сама не рада, что опубликовала свой плачь.
Но слов из песни не выгонишь, как похмелье после грузинского грушевого.
Цитата:
abaika95:
Но чабаном и психологом может считаться тот у кого есть хоть один баран или пациент

Всмысле если у чабана, хоть один пациент, а у психолога, хоть один-баран!?
Ты зделал мне день!
:lol: :lol: :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2197
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 23:25
#188
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Цитата:
ACROS:
Так мне родственники сказали, когда приезжали в гости: - там, у себя, они этого не сказали бы. Все хотят элементарно ЖИТЬ.

Аж слезы из глаз брызнули, так и повеяло огоньковым гулагом 90-х, давно похороненным на кладбище фейков. Родственники, это несомненно сильнейший аргумент. Вот и Ольга Ведлер об этом говорит. Где родственники, там и правда. Сильнее родственников вызывают доверие только бабки на лавочках у подъездов. Я скажу вам откровенно, бабкам у подъезда пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

А вот ко мне недавно прилетали знакомые с коммунистического Марса, так они все как один поддерживают Путина. Они так и сказали, если хотите жить, демилитаризируйте и денацифицируйте свое окружение и будет вам счастье. Так кому мы, прогрессивные казахстанцы, должны верить, по-вашему мнению? Друзьям из будущего, прилетевшим со свободного Марса или вашим, элементарно боящимся за свои жизни, родственникам?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1402
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 23:35
#189
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Цитата:
Маркс:
Аж слезы из глаз брызнули

Я думал, что только у меня...
Цитата:
ACROS:
ВСЕ мои родственники проживающие в России (Саратовская, Самарская области) НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ войну, как не поддерживают Путина

Я извиняюсь!
Они как её не поддерживают?
Поедая беш или пелемени?
Или баурсаки или печеньки?
Стоя или сидя?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3165
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 19.06.22 - 07:53
#190
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Цитата:
Маркс:
Аж слезы из глаз брызнули

Цитата:
Don Julio:
как её не поддерживают?


Какие мы тут ХРАБРЫЕ, НАХОДЧИВЫЕ на слова и МНОГОГРАМОТНЫЕ, сидя в нагретом одним местом тёплом диване, товарищи-общипанные ЯСТРЕБЫ войны!!!

Если так сильно якобы переживаете за свои якобы "разбомбленные" ДНР и ЛНР мифическими нациками и милитаристами с Украины, что же вам мешает вместе со своими знакомыми из Марса, ПОЕХАТЬ туда ДОБРОВОЛЬНО, стоя или сидя, попутно заедая свой страх сальцом или что там у вас есть, взять автомат АК-47 в руки, и УНИЧТОЖИТЬ всех этих ненавистных вами нациков: - мир станет чище и скажет вам спасибо.

Слабо ?? Очко играет ?!?! Ждём, вас: -со щитом или на щите !!!.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2197
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 19.06.22 - 09:15
#191
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Цитата:
ACROS:
Какие мы тут ХРАБРЫЕ, НАХОДЧИВЫЕ на слова и МНОГОГРАМОТНЫЕ, сидя в нагретом одним местом тёплом диване, товарищи-общипанные ЯСТРЕБЫ войны!!!

Ну вы-то, вне всяких сомнений, пишете нам прямо из горящего танка.
Цитата:
ACROS:
что же вам мешает вместе со своими знакомыми из Марса, ПОЕХАТЬ туда

А кто будет бороться с тыловыми крысами? Вы полагаете, что абсолютно все решается на передовой? Ан нет, требуется комплексная зачистка, поэтому в тылу тоже очень много работы по денацификации. Гидра постоянно пытается поднять голову, чтобы разделить и стравить. Нужно быть всегда начеку, чтобы не дать ей набрать силу, не позволить ослепить народ и ввергнуть страну в хаос небытия.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
399
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 19.06.22 - 09:15
#192
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Цитата:
ACROS:
взять автомат АК-47 в руки, и УНИЧТОЖИТЬ всех этих ненавистных вами нациков: - мир станет чище и скажет вам спасибо.

Там хватает добровольцев помимо ополченцев и армии. Много людей желают покончить с нацизмом. Так что не переживай.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3165
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 19.06.22 - 10:22
#193
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Цитата:
viktorian85:
Там хватает добровольцев


Так кто едет ЗАЩИЩАТЬ ДНР и ЛНР и весь русский мир заодно?? А-у, а-у: -а, в ответ - ТИШИНА; или мамка не пускает- Молодцы!!! Правильно: -Очко- ведь ОНО не железное. Все ваши доводы и ГРОША ломанного не стоит и все слова в защиту ЛНР и ДНР надо засунуть в одно место.
Украина и так называемые ДНР и ЛНР без ваших соплей сами разберуться между собой: - вас они туда НЕ ЗОВУТ и вы для НИКТО и звать вас НИКАК.

Цитата:
Маркс: пишете нам прямо из горящего танка.


Мне по барабану( впрочем-так же как и вам) что там твориться: пусть хоть русские и украинцы поубивают друг-друга до последнего человека, есть дела и ПОВАЖНЕЙ чем эта войнушка - этот кровавый спектакль, развязанный Путиным и явно уже ПРОИГРАННЫЙ им, я буду наблюдать, так же как и вы, с тёплого дивана, с попкорном в руке и в свободное от работы и отдыха время, и при этом не фарисействуя, в отличие от автора статьи.

Украина - уже победила, и их президент-самодеятельный шут гороховый, явно ПЕРЕИГРАЛ президента-профессионального шпиона.
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