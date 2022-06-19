Re: Николай ВОРОНИН: Из процветающей страны в светлое будущее

Отправлено: - 08:30

Похоже, сгущаются тучи над ушедшим президентом, что ни день, летят камни в его огород и каждый раз булыжники покрупнее. То что шепотом было от запрещенных оппозиционеров, теперь уже во всеуслышание от любого кому не день. Как же мудрая политика от самого мудрейшего, помню Перуашев даже зарыдал узнав об отставке.