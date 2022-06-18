Отправлено: - 01:23

Артем Марусич:

Я не знаю, на чем основаны переживания идиотов и были ли они.

Артем Марусич:

здравомыслящие люди переживали о возможной потери суверенитета, как это вышло с РБ.

Цитата:А не, так не пойдёт.Мне до вашего уровня далеко конечно! но всё же давайте по порядку.Цитата:Я тут уточню. Здравомыслящие просто переживали? Так?И таки да, как же вышло с РБ?Здравомыслящие конечно как всегда победили, а идиоты хлопали в ладоши?Хотя при таком раскладе я всё же сомневаюсь, кто тут больший Идиот!