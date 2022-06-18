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≡ "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44493
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
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Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14562
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:14
#30
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А какие теперь угрозы..
Боже, моя девятиэтажка будет одной из первых под обстрелом..

«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», – цитирует слова политика Lenta.ru.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14562
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:15
#31
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О как..

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от награждения российским орденом Александра Невского. Он объяснил это тем, что до завершения президентских полномочий решил не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
106
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:23
#32
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Цитата:
Артем Марусич:
Я не знаю, на чем основаны переживания идиотов и были ли они.

А не, так не пойдёт. :lol: Мне до вашего уровня далеко конечно! но всё же давайте по порядку. 8-) Цитата:
Артем Марусич:
здравомыслящие люди переживали о возможной потери суверенитета, как это вышло с РБ.

Я тут уточню. Здравомыслящие просто переживали? Так?
И таки да, как же вышло с РБ?
Здравомыслящие конечно как всегда победили, а идиоты хлопали в ладоши?
Хотя при таком раскладе я всё же сомневаюсь, кто тут больший Идиот! 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14562
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:27
#33
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А вот почему ещё Токаев это сказал..

В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за проведение референдума в Казахстане по вопросу «воссоединения» с Россией. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что «Центральная Азия — это русская земля».
В марте депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил включить Казахстан и ряд других стран в зону «демилитаризации» и «денацификации». Документ с этим предложением на бланке Мосгордумы в Facebook опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.
Кроме того, с критикой властей Казахстана выступал Тигран Кеосаян. На своем YouTube-канале он возмутился..
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
410
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 01:54
#34
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Самое вкусное то пропустили вы.

Слова того же депутата:

Цитата:
Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населённых пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном.


Цитата:
111:
«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», – цитирует слова политика Lenta.ru.


Пока наши идиоты смотрят фашистскую пропаганду и ассоциируют себя с «Мы» и «Наши» из уст пропагандистов, для русских фашистов казахстанцы это давно уже «Они». И к нам ровно те же «претензии», что были к другим странам, на которые в итоге напали. Базы США, био лаборатории, не совсем наши территории, территории где живут «Наши» которых притесняют. Переход на латинский алфавит - для этих нацистов это вполне себе повод, чтоб разбомбить соседей.

Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
106
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 02:01
#35
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Цитата:
Артем Марусич:
Пока наши идиоты смотрят фашистскую пропаганду

Я смотрю у "уважаемых" ограниченный словесный запас. :lol:
Кроме идиотов ничего не знают? Так трогательно и жаль одновременно.
А сами себя интересно к суперчеловекам наверное относят? :lol: :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
106
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 02:04
#36
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Цитата:
Артем Марусич:
Даже уехавшие в РФ из Казахстана, за 10 лет прослушивания пропаганды, уверены что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.

Вас да, нужно бомбить. Мир должен быть освобождён от идиотов. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5542
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 02:06
#37
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Цитата:
Артем Марусич:
что нас нужно бомбить и мы много себе позволяем своим существованием.

----Вас ?? Кого ?? Именно вас , спрятавшихся за бугром ??? В США ??
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