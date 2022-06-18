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Don Julio:

А это вообще как возможно территориально!? Сидя в Калифорнии, в США, рыть окопы в Костанае? Вам водички подать? Или её поднести?



Цитата:Знаете, человечество за последние несколько веков придумало кучу способов для перемещения, в том числе, корабли и самолеты.Я и в прошлом году и в позапрошлом, благодаря столь чудесным технологиям, проводил по несколько месяцев в Костанае и мне хотелось бы и далее посещать родной город, в котором не стоит армия другой страны.Для этого нужно дать понять желающим, что армиям других стран у нас не рады. Сейчас есть возможность, показать всем, что казахстанцы готовы защищать свою территорию.Я считаю, что это нужно делать. Таково мое мнение, как гражданина Казахстана. Можно мне просить руководство страны, области, города - обеспечить мою безопасность? Ведь вроде эту роль на себя взяло государство? Налоги с граждан собирает на эти цели? Не помню, чтоб граждане Казахстана решили за обеспечение безопасности платить мне.При этом, угрозу стране я вижу, а новостей о покупке современного ПВО - нет. Можно мне быть не очень довольным теми, кто взялся обеспечить мою безопасность, но судя по отсутствию новостей, этого не делает?Израильтяне знают о том, как ПВО защищает их страну, знают сколько систем установлено, какую площадь они «закрывают», с какой эффективностью работают.А вы знаете, сколько систем ПВО (и какие) защищает Костанай? Способны ли они сбивать точки и искандеры? С какой эффективностью?А вы мне предлагаете самостоятельно разработать планы фортификационных сооружений и самостоятельно их построить?Давайте, все будут заниматься своими делами? Граждане интересоваться собственной безопасностью, спрашивать о ней государство, а оно в свою очередь, видя запрос общества - обеспечивать ее и отчитываться.