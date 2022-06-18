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≡ "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44493
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 14:35
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Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
409
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 23:27
#15
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Да что толку уже говорить, нужно окопы рыть в северных областях, ежи противотанковые варить, готовиться встречать «освободителей».
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
104
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 23:31
#16
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Цитата:
Артем Марусич:
Да что толку уже говорить, нужно окопы рыть в северных областях, ежи противотанковые варить, готовиться встречать «освободителей».

ну вам, с вашим опытом, нельзя не поверить, да? :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
799
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 18.06.22 - 23:36
#17
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Цитата:
saba:
Не ожидал такой смелости.

Вы думаете это все лично ими не обговорено? Давно уже, по всем пунктам. Поэтому некоторым УП можно прекратить истерию.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1402
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 23:39
#18
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Цитата:
Артем Марусич:
нужно окопы рыть в северных областях, ежи

А это вообще как возможно территориально!?
Сидя в Калифорнии, в США, рыть окопы в Костанае?
Вам водички подать?
Или её поднести?
:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25025
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 18.06.22 - 23:53
#19
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Цитата:
Артем Марусич:
готовиться встречать «освободителей».

Согласен на 100%... :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12665
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 00:23
#20
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Цитата:
Артем Марусич:
Да что толку уже говорить, нужно окопы рыть в северных областях, ежи противотанковые варить, готовиться встречать «освободителей

Нам уже на семью выдали 4 "мухи" чтобы из окна по российским танкам стрелять
Каждый выстрел смерть экипажу
Соседу дяде Коле дали целый "шмель" против пехоты
Он говорит будет драться до последнего за свой родной Казахстан!
Не хватает только гранат оборонительных чтобы осколков по больше самое то против пехоты в городе,и желательно проволоки чтобы растяжки делать на первых этажах
Всё-таки грозный для нас как опыт)))
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
409
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 00:28
#21
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Цитата:
Don Julio:
А это вообще как возможно территориально!? Сидя в Калифорнии, в США, рыть окопы в Костанае? Вам водички подать? Или её поднести?

Знаете, человечество за последние несколько веков придумало кучу способов для перемещения, в том числе, корабли и самолеты.

Я и в прошлом году и в позапрошлом, благодаря столь чудесным технологиям, проводил по несколько месяцев в Костанае и мне хотелось бы и далее посещать родной город, в котором не стоит армия другой страны.

Для этого нужно дать понять желающим, что армиям других стран у нас не рады. Сейчас есть возможность, показать всем, что казахстанцы готовы защищать свою территорию.

Я считаю, что это нужно делать. Таково мое мнение, как гражданина Казахстана. Можно мне просить руководство страны, области, города - обеспечить мою безопасность? Ведь вроде эту роль на себя взяло государство? Налоги с граждан собирает на эти цели? Не помню, чтоб граждане Казахстана решили за обеспечение безопасности платить мне.

При этом, угрозу стране я вижу, а новостей о покупке современного ПВО - нет. Можно мне быть не очень довольным теми, кто взялся обеспечить мою безопасность, но судя по отсутствию новостей, этого не делает?

Израильтяне знают о том, как ПВО защищает их страну, знают сколько систем установлено, какую площадь они «закрывают», с какой эффективностью работают.

А вы знаете, сколько систем ПВО (и какие) защищает Костанай? Способны ли они сбивать точки и искандеры? С какой эффективностью?

А вы мне предлагаете самостоятельно разработать планы фортификационных сооружений и самостоятельно их построить?

Давайте, все будут заниматься своими делами? Граждане интересоваться собственной безопасностью, спрашивать о ней государство, а оно в свою очередь, видя запрос общества - обеспечивать ее и отчитываться.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
409
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 00:42
#22
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Цитата:
abaika95:
Нам уже на семью выдали 4 "мухи" чтобы из окна по российским танкам стрелять Каждый выстрел смерть экипажуСоседу дяде Коле дали целый "шмель" против пехоты Он говорит будет драться до последнего за свой родной Казахстан!Не хватает только гранат оборонительных чтобы осколков по больше самое то против пехоты в городе,и желательно проволоки чтобы растяжки делать на первых этажах Всё-таки грозный для нас как опыт)))

Очень рад, что в Казахстане, все еще есть люди, которые не видят угрозу со стороны РФ и могут шуткавать на эту тему. Одна из немногих стран граничащих с РФ, где народ еще не осознал опасности.

Хорошо это только потому, что российские танки стало быть еще не приехали. Но плохо то, что с такими настроениями, мы являемся легкой мишенью.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
832
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 00:44
#23
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
104
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 00:46
#24
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Цитата:
Артем Марусич:
Хорошо это только потому, что российские танки стало быть еще не приехали

Ой а в январе в ладоши хлопали. :lol: Цитата:
Артем Марусич:
Но плохо то, что с такими настроениями, мы являемся легкой мишенью.

Да по пентагону шарахнуть, тоже были предложения, но пока воздержались! :lol:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
409
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 00:54
#25
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Цитата:
Эл-починно:
Ой а в январе в ладоши хлопали.

Идиоты хлопали, здравомыслящие люди переживали о возможной потери суверенитета, как это вышло с РБ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
104
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:05
#26
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Цитата:
Артем Марусич:
Идиоты хлопали, здравомыслящие люди переживали о возможной потери суверенитета, как это вышло с РБ.

Я что то в смутных сомнениях. Получается так, что идиоты переживали за суверенитет. А умные как всегда путчи устраивают? :lol:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
409
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 01:09
#27
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Цитата:
Эл-починно:
Я что то в смутных сомнениях. Получается так, что идиоты переживали за суверенитет. А умные как всегда путчи устраивают?

Я не знаю, на чем основаны переживания идиотов и были ли они. А умные как всегда против армий агрессивных стран (которые захватывают территории соседей) на территории собственной страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14562
"Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на встрече с журналистами в Петербурге
Отправлено: 19.06.22 - 01:11
#28
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Ох, какая истерия началась..

"Россия может принять такие же меры, как на Украине, по отношению к любой стране, в случае недружественных действий. В том числе речь идет и об отказе президента Казахстана признать самопровозглашенные республики Донбасса.
Об этом в эфире одной из российских радиостанций заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
409
Re: "Это откровенный ответ" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 19.06.22 - 01:13
#29
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Вдруг они прибыв, решат выпустить пару ракет с территории Казахстана, по другим странам? Как в Белоруссии? Тогда бы мы стали легитимной целью для тех, в кого такие ракеты бы прилетели.

У Казахстана нет своей армии? Наша армия не может обеспечить нашу безопасность? Тогда, какие ко мне вопросы, когда я призываю обратить внимание на безопасность северных областей?
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