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Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44492
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 17.06.22 - 14:46
Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12663
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 17:53
Цитата:
Думали что? Что нибудь ответа? Потому нудили всё это время чтобы нудеть и думать?)
Хмм тактика конечно прям таки скажем...
Цитата:
У вас от слова сахар во рту слаще становится?)
maxsaf:
Нет ответа? Ну я так и думал)
Нет ответа? Ну я так и думал)
Думали что? Что нибудь ответа? Потому нудили всё это время чтобы нудеть и думать?)
Хмм тактика конечно прям таки скажем...
Цитата:
maxsaf:
Это будет ролик в тиктоке "денацификация абаек
Это будет ролик в тиктоке "денацификация абаек
У вас от слова сахар во рту слаще становится?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 398
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 18:20
Цитата:
Не брались ещё.
Цитата:
Я тут пару раз в месяц захожу в отличии от нурбота который тут сутками сидит и слова плохого про КЗ не скажи тут же плакать и защищать будет.
abaika95:
Брались уже один раз 30 тысяч холодных парней из россии могут это подтвердить)
Брались уже один раз 30 тысяч холодных парней из россии могут это подтвердить)
Не брались ещё.
Цитата:
abaika95:
Вас и так сутками заставляют тут пахать а до конца явно уже не выдержите)
Вас и так сутками заставляют тут пахать а до конца явно уже не выдержите)
Я тут пару раз в месяц захожу в отличии от нурбота который тут сутками сидит и слова плохого про КЗ не скажи тут же плакать и защищать будет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 100
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 18:38
Цитата:
Абсолютно верно. Двойные стандарты - они такие. Тут вижу, тут не вижу.
Vit:
Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории. А когда России надоело упрашивать Киев оставить в покое Донбасс и всё таки решились на войну. То сразу зашумели русофобы. Статьи начали писать.
Я так понял что половина форумчан устраивало убийство русских в Донбасе, устраивали американские мутные лаборатории. А когда России надоело упрашивать Киев оставить в покое Донбасс и всё таки решились на войну. То сразу зашумели русофобы. Статьи начали писать.
Абсолютно верно. Двойные стандарты - они такие. Тут вижу, тут не вижу.
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 20:09
Нет, понятно, что г-жа Ведлер всеми силами выступает за перевод времени и готова на любые подвиги ради этого, но такого самопожертвования от нее не ожидали даже самые ярые оппоненты. Вон и непримиримый abaika95 встал в ступор и не смог спеть привычную антиведлеровскую песнь, потому что враг его врагов должен почитаться за друга.
Конечно, с такими заявлениями о Родине, мире во всем мире и "убитой правде" статус Ведлер в жидких либеральных кругах взлетел до небес. Ведь у либерастов главное не упоминать Олеся Бузину, Павла Шеремета, облитую кислотой Екатерину Гидзюк, Елену Ноздровскую и других пострадавших от нацистского режима. Говоря, что "Мой Казахстан - это сейчас островок спокойствия и безмятежности" необходимо тут же забыть январские события, когда весь этот островок едва не сгорел, если бы вовремя не подоспели так ненавидимые г-жой Ведлер пожарные расчеты.
Однако же, если этот шаг сближения с бездарной оппозицией и горлопанами сделан г-жой Ведлер не для глубокого внедрения в структуры противников с прогрессивными целями, то вряд ли ей светит дальнейшая поддержка основной части общества. Хотя, может быть, их просто запугали, так что даже г-н Денисов на страницах НГ начал путаться в заявляемых приоритетах? Да и сама статья изобилует многочисленными противоречиями, закрашенными избыточным пафосом. Впрочем, как и всегда у либерасьон де фуа...
Конечно, с такими заявлениями о Родине, мире во всем мире и "убитой правде" статус Ведлер в жидких либеральных кругах взлетел до небес. Ведь у либерастов главное не упоминать Олеся Бузину, Павла Шеремета, облитую кислотой Екатерину Гидзюк, Елену Ноздровскую и других пострадавших от нацистского режима. Говоря, что "Мой Казахстан - это сейчас островок спокойствия и безмятежности" необходимо тут же забыть январские события, когда весь этот островок едва не сгорел, если бы вовремя не подоспели так ненавидимые г-жой Ведлер пожарные расчеты.
Однако же, если этот шаг сближения с бездарной оппозицией и горлопанами сделан г-жой Ведлер не для глубокого внедрения в структуры противников с прогрессивными целями, то вряд ли ей светит дальнейшая поддержка основной части общества. Хотя, может быть, их просто запугали, так что даже г-н Денисов на страницах НГ начал путаться в заявляемых приоритетах? Да и сама статья изобилует многочисленными противоречиями, закрашенными избыточным пафосом. Впрочем, как и всегда у либерасьон де фуа...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 799
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 21:46
Цитата:
он пропел кусочек в другой теме) не удержался таки)
Маркс: непримиримый abaika95 встал в ступор и не смог спеть привычную антиведлеровскую песнь
он пропел кусочек в другой теме) не удержался таки)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16929
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 21:52
Цитата:
Где я топил за войну или за путинскую власть? Моя миссия намного проще: зашел, пнул, вышел
Просто от того в какой нерв попадаю - у вас отдает в соответствующем месте)) Вам кажется что я в политику лезу, в тему войны лезу, вообще во все темы подряд лезу. Но это не так. Я лезу туда где есть вы
Для сведения: я не обсуждаю ни один из этих вопросов ни в одной другой соцсети. А почему? Потому что вы тут, на форуме НГ
[Исправлено: maxsaf, 18.06.2022 - 21:57]
abaika95:
Этот феномен как раз и показывает почему наши обиженные форумчане с Германии и Канады так яро топят за путинскую власть и войну
Этот феномен как раз и показывает почему наши обиженные форумчане с Германии и Канады так яро топят за путинскую власть и войну
Где я топил за войну или за путинскую власть? Моя миссия намного проще: зашел, пнул, вышел
Просто от того в какой нерв попадаю - у вас отдает в соответствующем месте)) Вам кажется что я в политику лезу, в тему войны лезу, вообще во все темы подряд лезу. Но это не так. Я лезу туда где есть вы
Для сведения: я не обсуждаю ни один из этих вопросов ни в одной другой соцсети. А почему? Потому что вы тут, на форуме НГ
[Исправлено: maxsaf, 18.06.2022 - 21:57]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3163
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 22:38
Цитата:
Неверная и высосанная из пальца информация: - ВСЕ мои родственники проживающие в России (Саратовская, Самарская области) НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ войну, как не поддерживают Путина именно в этом вопросе большинство россиян. Из-за чувства страха перед властями и инстинкта самосохранения прямо и открыто НИКТО не выражают свою позицию. Открыто и реально прямо поддерживают Путина в его агрессии против Украины, процентов 10 россиян, не больше. Так мне родственники сказали, когда приезжали в гости: - там, у себя, они этого не сказали бы. Все хотят элементарно ЖИТЬ.
abaika95:
Российское Общество на 78 % поддерживает убийство детей и стариков
Российское Общество на 78 % поддерживает убийство детей и стариков
Неверная и высосанная из пальца информация: - ВСЕ мои родственники проживающие в России (Саратовская, Самарская области) НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ войну, как не поддерживают Путина именно в этом вопросе большинство россиян. Из-за чувства страха перед властями и инстинкта самосохранения прямо и открыто НИКТО не выражают свою позицию. Открыто и реально прямо поддерживают Путина в его агрессии против Украины, процентов 10 россиян, не больше. Так мне родственники сказали, когда приезжали в гости: - там, у себя, они этого не сказали бы. Все хотят элементарно ЖИТЬ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1402
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 22:49
Сама автор, предположу, сама не рада, что опубликовала свой плачь.
Но слов из песни не выгонишь, как похмелье после грузинского грушевого.
Цитата:
Всмысле если у чабана, хоть один пациент, а у психолога, хоть один-баран!?
Ты зделал мне день!
Но слов из песни не выгонишь, как похмелье после грузинского грушевого.
Цитата:
abaika95:
Но чабаном и психологом может считаться тот у кого есть хоть один баран или пациент
Но чабаном и психологом может считаться тот у кого есть хоть один баран или пациент
Всмысле если у чабана, хоть один пациент, а у психолога, хоть один-баран!?
Ты зделал мне день!
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 23:25
Цитата:
Аж слезы из глаз брызнули, так и повеяло огоньковым гулагом 90-х, давно похороненным на кладбище фейков. Родственники, это несомненно сильнейший аргумент. Вот и Ольга Ведлер об этом говорит. Где родственники, там и правда. Сильнее родственников вызывают доверие только бабки на лавочках у подъездов. Я скажу вам откровенно, бабкам у подъезда пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
А вот ко мне недавно прилетали знакомые с коммунистического Марса, так они все как один поддерживают Путина. Они так и сказали, если хотите жить, демилитаризируйте и денацифицируйте свое окружение и будет вам счастье. Так кому мы, прогрессивные казахстанцы, должны верить, по-вашему мнению? Друзьям из будущего, прилетевшим со свободного Марса или вашим, элементарно боящимся за свои жизни, родственникам?
ACROS:
Так мне родственники сказали, когда приезжали в гости: - там, у себя, они этого не сказали бы. Все хотят элементарно ЖИТЬ.
Так мне родственники сказали, когда приезжали в гости: - там, у себя, они этого не сказали бы. Все хотят элементарно ЖИТЬ.
Аж слезы из глаз брызнули, так и повеяло огоньковым гулагом 90-х, давно похороненным на кладбище фейков. Родственники, это несомненно сильнейший аргумент. Вот и Ольга Ведлер об этом говорит. Где родственники, там и правда. Сильнее родственников вызывают доверие только бабки на лавочках у подъездов. Я скажу вам откровенно, бабкам у подъезда пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
А вот ко мне недавно прилетали знакомые с коммунистического Марса, так они все как один поддерживают Путина. Они так и сказали, если хотите жить, демилитаризируйте и денацифицируйте свое окружение и будет вам счастье. Так кому мы, прогрессивные казахстанцы, должны верить, по-вашему мнению? Друзьям из будущего, прилетевшим со свободного Марса или вашим, элементарно боящимся за свои жизни, родственникам?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1402
Ольга ВЕДЛЕР: Простите нас
Отправлено: 18.06.22 - 23:35
Цитата:
Я думал, что только у меня...
Цитата:
Я извиняюсь!
Они как её не поддерживают?
Поедая беш или пелемени?
Или баурсаки или печеньки?
Стоя или сидя?
Маркс:
Аж слезы из глаз брызнули
Аж слезы из глаз брызнули
Я думал, что только у меня...
Цитата:
ACROS:
ВСЕ мои родственники проживающие в России (Саратовская, Самарская области) НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ войну, как не поддерживают Путина
ВСЕ мои родственники проживающие в России (Саратовская, Самарская области) НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ войну, как не поддерживают Путина
Я извиняюсь!
Они как её не поддерживают?
Поедая беш или пелемени?
Или баурсаки или печеньки?
Стоя или сидя?
-
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